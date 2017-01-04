〈南部〉台南子弟洪慶齡 將垃圾變綠金

2017-01-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕從賣牛肉麵到成為羅馬尼亞最大塑料回收商，綠色集團創辦人洪慶齡以自身創業經驗分享，台灣要放眼全世界，不一定只有中國市場。

廿年前，洪慶齡與家人在台南永康邊賣牛肉麵、邊做包裝材輸出業務，因緣際會出差到羅馬尼亞，發現這是一個值得開發市場，毅然決然遠赴陌生國度打拚，當年只有他與老婆兩人胼手胝足，如今是擁有四千位員工、年營業額六十億元大公司。

洪慶齡表示，羅馬尼亞擁有六億人口，內需市場大，在歐洲人口居前，加入歐盟，不僅代表生活水準與經濟機會提升，更等於是歐洲經濟中心，而且當地勞動成本低於中國，上中下游製造業完整，因此面對中國可能侵吞台商壓力，跑到羅馬尼亞如此遙遠國家，「等於是已淘汰九成競爭者」。

洪慶齡認為，台灣資源回收處理技術優勢走在世界前端，但回收前端的消費者與企業社會責任連結卻過於薄弱，以致整個回收機制遭中間商層層剝削，甚至國家一年要花一億八千萬元預算來補貼回收負擔，這非常不合理。

因此，建立基礎回收設備很重要，就是讓消費者與企業都可以直接參與，產生共生關係，轉換為購物力，而且擁有剩餘價值回收的選擇權，投入回收物時，選擇兌換折價購物，或捐贈社會公益，行使公民權利。

洪慶齡以綠色資源概念獲得歐盟資源協助，並將在羅馬尼亞成功推動經驗先帶回台南故鄉。他表示，台灣民眾對於「垃圾變黃金」的資源回收觀念仍很模糊，希望這套結合賣場回收系統能開啟新思維，創造綠色資源更大價值。