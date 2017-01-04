〈南部〉全國最大資源回收站 今正式營運
外交部牽線 台商捐贈設立
〔記者洪瑞琴／台南報導〕在羅馬尼亞創造綠色經濟奇蹟的台商綠色集團執行長洪慶齡，透過外交部、羅馬尼亞與台灣經貿文化交流促進協會牽線，捐贈給南市全國第一座SIGUREC最大資源回收站，昨日亮相，小至電池大到液晶螢幕都可以回收，市長賴清德還化身小老師，與小朋友一起示範，呼籲民眾善加利用。
占地10坪大 造價約四百萬
貨櫃型的回收站占地十坪大，造價約四百萬元，可以同時回收八大類資源回收物，包含廢寶特瓶塑膠容器、廢鋁罐、廢玻璃、廢鋁箔包、紙類、廢照明光源及家電資訊物品等。
回收機採先進光學辨識系統
回收機使用先進的光學辨識系統，能在短短二秒鐘內判斷投入物品材質，還能辨別容器內是否還含有未清空液體等，自動回收後的物品可立即列印賣場兌換券，並且結合設置太陽能供電模組。民眾每投入三支寶特瓶或鋁罐，就可獲得家樂福安平店贊助一元商品折價券。
賴清德表示，資源回收站一舉數得，對環保做出貢獻，而且資源回收站不插電，使用太陽能，電力自給自足，展現台南現代環保的低碳城市目標。
投入回收物 可獲賣場折價券
大型資源智慧回收站落腳在家樂福安平店廣場前，民眾每投入三支寶特瓶或鋁罐，就可以獲得家樂福安平店贊助的一元商品折價券。環保局表示，目前回收站示範點是由該局試營運，環保署將視未來試辦成效，再研議是否補助台南市增設地點，或是推廣至其他縣市。
智慧回收站今起正式營運，時間上午十時至晚上八時。環保局預估，未來每年將可吸引超過五千位民眾，把平時隨手丟棄的瓶瓶罐罐物品，改投入SIGUREC的自動回收投入口，整體回收成效每年可達廢塑膠容器六十公噸、廢鋁類十二公噸、廢鐵類三百公噸、廢紙類七百廿公噸、廢電池六公噸、廢家電一百台、廢資訊物品七十台。
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標題：〈南部〉全國最大資源回收站 今正式營運
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