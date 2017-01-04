〈南部〉資訊科技融入教學 4校優勝冠全國

2017-01-04

與南投縣並列全國第一

〔記者洪定宏／高雄報導〕全國資訊教育界最高榮譽獎項「資訊科技融入教學創新應用團隊」揭曉，高雄市苓雅國中「ｅ心藝意—再現風華藝植玩」、燕巢國中「Ｅ智慧Ｉ燕巢—泥與水的踏查」、左營國小「左營檨仔腳—食農遊ｅ樂生活」、陽明國小「三創Ｅ生的奇幻旅程」榮獲優勝，高雄得獎數與南投縣並列全國第一。

苓雅國中將校園藝術課程融入資訊，讓學生認識並記錄新的校園生態環境，也製作公共藝術作品妝點新校舍。

燕巢國中從九十八學年度起，規劃家鄉泥火山校外教學，結合社區志工解說，帶領學生踏查泥火山，逐漸深化「泥與水的踏查」特色課程。

左營國小透過無毒農場情境式與健康探索式學習，融入多元資訊教學媒材，發展「食農遊ｅ樂生活」環境教育特色課程。

陽明國小組成「奧茲國魔法師」隊伍，研發數位教材，推廣到美濃區吉東國小與甲仙區小林國小等逾卅所學校。