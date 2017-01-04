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〈南部〉車禍24小時內死亡人數 再創新低

2017-01-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市前年車禍死亡人數為一七五人，是十年來首度降到二百人以下，去年初步統計再降到一六四人，再創新低，市長陳菊希望今年目標能降到一六一人以下。

去年降到一六四人

高雄市機車數量全台最多，超過二百萬輛，加上高雄港區周邊道路的貨櫃車穿梭，險象環生，統計自九十四年至一○三年，每年A1類（廿四小時內死亡）車禍死亡人數都超過二百人，一○四年在加強執法下，大幅下降到一七五人。

高雄市交通局強調，去年（一○五年）對事故肇事主因分析後，發現高達九十％以上是人為因素造成，因此針對並排停車、占用公車停靠區、路口十公尺內紅線停車等三大違規行為，加強勸導、取締，出現成效。

市長陳菊於道安會報中，肯定市府道安團隊的努力，也期許今年A1事故死亡人數，要比去年再降低四％、希望達到一六一人以下的目標。

交通局指出，機車族、七十歲以上老人、大型車等，是死亡人數最多的族群，陳菊則要求今年以「機車、高齡者、大型車」等族群，作為交通事故防制重點。

除了A1類死亡人數再創新低，高雄市去年A2類事故（造成受傷或超過廿四小時死亡）受傷人數為六萬四千多人，也比前年減少三千多人。

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