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〈南部〉飯店吃年夜飯 價格調漲5％

2017-01-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕到飯店圍爐吃年夜飯，這幾年是很多家庭的新選擇，今年雖價格調漲約五％，但幾乎都被預訂一空，訂不到的消費者，不妨考慮改訂初二的「娘家宴」。

漢來飯店餐飲事業部副總陳進萬說，現代人工作忙碌，飯店的除夕圍爐宴十分搶手，有不少客人是在去年吃完後，就直接預訂今年的位子。

今年漢來宴會廳的圍爐宴菜色升級，但因食材價格攀升，今年的餐價比去年略調漲近五％，沒想到高餐價的六十二桌，卻最快被預訂一空。

除了圍爐宴，漢來從去年開始推出年初二中午的「娘家宴」，第一年售出卅四桌，今年目標是五十桌，餐價較圍爐宴優惠三至四成，還提供童話故事夢幻風格的佈景，讓消費者拍照留念，與回娘家的女兒女婿開心團聚。

寒軒國際飯店指出，全館二千多個席位的圍爐宴幾近客滿，目前主攻外帶年菜，體貼單身族不必再到親友家搭伙圍爐，今年推出「都會新貴一人微年菜」，每組六菜一盅湯。

君鴻國際酒店則建議訂不到圍爐宴的消費者，也可考慮外帶開運年菜，六人份六道精緻中式團圓年菜，包含魚翅佛跳牆，今年堅持不漲價。

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