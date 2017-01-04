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〈南部〉1999免費通話 研考會研議是否調整

2017-01-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市一九九九萬事通免付費十二分鐘、六都最久，基於整體服務效益、傳出可能適度縮短；研考會證實內部有此建議，但尚無具體作為，需持續蒐集相關資料作比較，再研議是否調整與調整方向。

高市一九九九於九十七年四月一日啟用，由話務人員提供廿四小時單一窗口服務，並建置派工通報系統，隔年十月改為免付費服務專線（全台最先），一百年縣市合併、同年三月在大高雄地區全面開通。

一九九九啟用初期，市民打電話需負擔話費、但不限時間，後調整為免付費、一樣不限時間，縣市合併後改為免付費、每通限時十二分鐘，時間到會自動切斷，可重撥、但不一定會接到上一位話務人員（可能需重講）。

市府每年編列四百萬話務費

六都都有一九九九，台北、新北免付費十分鐘，台中與桃園免付費五分鐘，台南需付費，高雄免付費十二分鐘、六都最長；市府每年需編列四百萬元話務費，幾次經費不足、還動用到預備金。

鑑於服務模式逐漸上軌道，也避免有限資源遭濫用，傳出免付費十二分鐘可能適度縮減，以提升整體效益。

研考會主委劉進興則指出，內部確實有過此建議，但尚未有具體作為，需持續蒐集相關資料，包括其他縣市作法、本市民眾意見、整體效益調查等數據，再確認是否應該調整與調整方向。

一九九九歷任三位主管對此有不同看法，一位認為應適度縮短、一位覺得可維持，一位建議配套縮短，因部分民眾陳情內容較複雜，若沒給足時間陳述，恐怕會引發更多怨氣。

市府統計，一九九九話務量每年穩健成長，第一年月平均一萬八千餘通，去年月平均七萬六千餘通，增幅超過三倍。

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