〈南部〉「傳承高雄使命」 花媽點名劉世芳
2017-01-04
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨晚在立委劉世芳的尾牙餐會上，首次公開推薦劉世芳「傳承高雄使命」！她並給劉世芳一個深深擁抱，感謝她一路為高雄付出。
6立委、20綠議員出席餐會
立委劉世芳服務處昨晚舉辦尾牙餐會，席開四十七桌、近千支持者擠爆，包括六位立委與超過廿位民進黨高市議員到場（超過黨團半數），高雄市長陳菊率三位副市長應邀出席，還有國民黨籍里長低調現身，場面比一般尾牙大很多。
幕僚透露，原本只想辦單純尾牙，因許多支持者與鄉親對近期疑似被刻意操作的民調深感憤慨，尾牙規模順勢擴大辦理，且僅以短短三天就完成籌畫。
陳菊入場前微笑指出，只是來當「座上賓」；劉世芳也淡然說明，是為感謝支持者長期力挺才辦尾牙。
花媽首次公開推薦 並給擁抱
賓客則轉述陳菊場內致詞，她強調高雄每個發展關鍵時刻，擔任副市長的劉世芳一直都在高雄人身邊，對得起大家一路牽成，並在正派、承擔的大看板前，公開推薦劉世芳「傳承高雄使命」，也當場給劉世芳一個深深擁抱。
劉世芳感謝市長與鄉親肯定，並感性指出從前高雄縣的交通與水利建設，到亞洲新灣區標竿工程，沒有一樣寫上劉世芳名字，裡面卻滿是劉世芳汗水，後來她代表民進黨出征濁水溪以南最艱困的左營楠梓選區，為南台灣綠色執政拼上最後一塊拼圖，相信高雄人會繼續牽成。
除了劉世芳，民進黨立委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟，都被視為下任市長熱門人選，五人至今都沒正式表態（宣佈參選），卻各以具體、積極的基層行動替代；與會人士認為昨晚尾牙不僅是劉世芳主場，也宣告今年黨內市長選戰開打。
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