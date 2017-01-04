〈南部〉《觀察筆記》傳承
2017-01-04
劉世芳誓師了。
從近兩年前她宣布投入左楠地區立委初選，似乎就是為這一天鋪陳出師表。
她的文宣，名片、看板，都有陳菊伴著，一如副市長時的景象，很直白的告訴看到的人，這就是傳承。
劉世芳就是陳菊的接班人。菊姐在宴會樁腳的尾牙上，致各地轎夫們的推薦文，敘述能夠延續高雄政策和宜居目標的，是劉世芳，長年來的相伴，協助高雄世運成功，濕地和滯洪池營造的解決水患又保護生態，最近的再生水永續利用的追求，也是副市長時的傑作。
菊姊信任她，伴著她要面對不是一個對手，而是一群。
去年中，關於黨內參選市長的角逐者民調，就陸續有數字和排序流傳，很多的談論，很多的角度，很多的想像空間。好像有一股結盟的力量，試圖建構新的權力集團，只是，正好都站在陳菊的對面，而且已經遭遇上，彼此心知肚明。
這一回，挑戰更大於立委，形如陳菊披掛上陣！（資深記者黃明裕）
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