| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》傳承

2017-01-04

劉世芳誓師了。

從近兩年前她宣布投入左楠地區立委初選，似乎就是為這一天鋪陳出師表。

她的文宣，名片、看板，都有陳菊伴著，一如副市長時的景象，很直白的告訴看到的人，這就是傳承。

劉世芳就是陳菊的接班人。菊姐在宴會樁腳的尾牙上，致各地轎夫們的推薦文，敘述能夠延續高雄政策和宜居目標的，是劉世芳，長年來的相伴，協助高雄世運成功，濕地和滯洪池營造的解決水患又保護生態，最近的再生水永續利用的追求，也是副市長時的傑作。

菊姊信任她，伴著她要面對不是一個對手，而是一群。

去年中，關於黨內參選市長的角逐者民調，就陸續有數字和排序流傳，很多的談論，很多的角度，很多的想像空間。好像有一股結盟的力量，試圖建構新的權力集團，只是，正好都站在陳菊的對面，而且已經遭遇上，彼此心知肚明。

這一回，挑戰更大於立委，形如陳菊披掛上陣！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬

小琉球海域漁汛到最近天氣逐漸變冷，也迎來土魠魚漁汛，小琉球漁民日前就釣到體型驚人的土魠，其中一尾重達卅六．三公斤，一公斤要價二千五百元，在魚…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》傳承


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.