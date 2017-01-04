〈南部〉補充學童營養 80歲櫻桃樹有故事

2017-01-04

如今成為食農教育教材

〔記者邱芷柔／屏東報導〕民國前三年成立的屏東竹田國小，在第七任校長中野義時，為了補充學生日常不足的維他命Ｃ，特別在校園內種了西印度櫻桃，歷經八十多年風霜的櫻桃樹，現在成了竹田國小幼兒園的教學場所，學校讓孩子幫忙澆灌、摘採櫻桃，也教孩子將櫻桃製成果醬。

竹田國小校長謝俊明說，這一顆顆小小的紅色櫻桃，其實藏著教育者無私的心意，日治時期的校長有感於戰爭物資匱乏，學生普遍營養不足，所以在校內種植櫻桃樹，希望補足孩子們的維他命Ｃ，隨著時代轉變，櫻桃樹漸漸失去原本的功能，學生們也對櫻桃樹開花、落果幾乎無感，在推動食農教育後，現在櫻桃樹成了最佳教材。

「上課時坐在樹底下聽講，下課後就墊起腳尖將透紅的櫻桃一顆顆摘下，收集製成果醬。」學生說，去年颱風讓櫻桃樹樹枝斷掉，他們幫忙把樹救回來，每天早上澆水、施肥，現在又能在櫻桃樹下聽故事和摘櫻桃。

幼兒園教師陳瀅竹表示，孩子們聽完故事後有了回饋的心，把做好的果醬泡成櫻桃茶給老師喝，午後就是師生們品嚐櫻桃果醬、櫻桃茶的幸福時光，食農教育帶孩子們更貼近生活環境，繼續守護這棵櫻桃樹。