〈南部〉史前館MV播歌 被指未獲授權
2017-01-04
〔記者黃明堂／台東報導〕國立台灣史前文化博物館為一年多前自製「千年之戀」影片館宣傳，在尚未取得歌曲版權情況下，館長張善楠即多次公開播放，他也被指未引述來源就把學者研究資料拿來個人演講「台灣玉的前世今身」之用。
張善楠回應表示，「千年之戀」的歌曲版權已經向原作者取得，過去是採「試播」方式在館內播放；至於演講引用學者研究成果，這是「天經地義」的事。
爆料者批評，身為文化部所屬館的館長，理當為維護「智慧財產」而努力，採用高標準來維護每個人文化創意的成果，持續播放一年多，去年底才著手買版權，無異先上車後補票。
爆料者指出，「千年之戀」是張善楠指示的館用宣傳MV，當中配樂取用同名歌曲「千年之戀」，在尚未獲得授權的情況下，不僅在館內播放給來賓看，也對社會各界陸續公開播放。館內同仁們好意在公文中提醒，館長竟還批示要承辦人員「腦筋要清楚點」！
爆料者還指張善楠以玉器研究達人自居，四處演講「台灣玉的前世今身」，用的卻是學者洪曉純的田野資料，但未註明出處，會誤導大眾以為這是他個人研究成果，缺乏基本的學術倫理。
館長張善楠駁已獲作詞者同意
張善楠說，使用千年之戀歌曲，作詞者方文山不但知道、而且支持，還體恤史前館經費有限而降版權稅。至於引用洪曉純的學者研究資料，原本只是在演講時引用，但有兩個主辦單位把他的演講錄影，放到YouTube上，經洪曉純簡訊告知，他立即請主辦單位撤下。
張善楠說，他領導史前館，推動多項改革，引起部份同仁反彈。
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