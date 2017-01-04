〈南部〉36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬

2017-01-04

小琉球海域漁汛到

〔記者陳彥廷／屏東報導〕最近天氣逐漸變冷，也迎來土魠魚漁汛，小琉球漁民日前就釣到體型驚人的土魠，其中一尾重達卅六．三公斤，一公斤要價二千五百元，在魚市場就得花九萬元買下，令人咋舌。

台灣的土魠魚以澎湖及小琉球海域為主要產地，不過今年受季節變化及中國漁船中途攔截影響，產量銳減，原就價值不斐的土魠魚價格因此水漲船高，甚至有不肖商人輪切同屬鯖科、價格僅約「一折」的廉價石喬魚後，用相仿的外觀偽充販賣，企圖獲取暴利。

琉球區漁會理事長洪文良指出，漁民不可能辨認不出石喬及土魠魚的差別，魚市場批發商也不會看不懂魚，而土魠魚本就高價，一般十公斤大小的魚，每公斤就要千元上下，土魠大隻又更貴，也才會出現一公斤二千五百元的天價。

大魚多 外海現搶釣潮

「漁民都在等這批漁汛！」洪文良說，入冬以來土魠魚數量不多，但是普遍體型較大，繼日前卅六公斤的大魚後，昨天又再出現一尾廿八公斤的大型土魠，這幾天外海出現搶釣潮，在距海約三百公尺遠的海域，就能見到大批膠筏作業，希望為年夜飯「加菜」！