〈南部〉未定檢登小琉球 15燃油機車挨罰

2017-01-04

元旦啟用車牌辨識系統

〔記者陳彥廷／東港報導〕屏東縣琉球鄉明年起將禁止非設籍燃油機車登島，今年元旦首度於東琉碼頭設置「車牌辨識系統」，登島的燃油機車若未排氣定檢或檢驗不合格遭查獲，將逕行開罰兩千元，已有十五輛未定檢機車遭罰。

小琉球近年觀光夯，每年預估百萬人次登島，無論居民或遊客，皆習慣以機車代步，島上設籍居民一萬二千人，設籍的燃油機車逼近一萬二千輛，絕大多數皆屬租賃業者所有，不少外地客為方便省錢，也會在搭船時透過船運運送自己的機車。

縣政府將打造小琉球為「低碳旅遊島」，已擬定明年不再准許非設籍燃油機車登島措施，今年則先採「車牌辨識系統」辨識登島的燃油機車是否未定檢或不合格，元旦連假兩天，共辨識四百餘部機車。

明年非設籍車輛禁登島

環保局表示，為明年非設籍燃油機車禁登島的政策作準備，今年燃油機車若想登島，都將被車辨系統辨識，只要未定檢或是定檢未合格，逕行開罰兩千元，初步以國定假日及週休假日實施。

對於明年的新措施，已在小琉球島上引發議論，有鄉民抱怨已遷籍本島的琉球人，未來遇島上迎王怎麼辦？交通船業者也私下抱怨「運機車生意會變少」！環保局則回應，最終目標為島上機車全屬電動，但尚無時間表，目前擁居民卡、優惠卡及親屬卡（琉球鄉居民乘船識別）的燃油機車不在此限。