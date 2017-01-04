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〈台北都會〉狂犬病疫苗 三成寵物未施打

2017-01-04

〔記者黃建豪／台北報導〕為落實狂犬病預防防疫網，台北市每年評選動物狂犬病預防注射績優動物醫院，發放獎金十萬元，但截至去年十一月底，北市施打狂犬病疫苗比例為四成九，全年度約六到七成，換言之，北市至少還有三成飼主未攜帶寵物施打狂犬病疫苗，若查獲，可依動物傳染病防治條例開罰三萬元至十五萬，且今年起，動保處現場稽查範圍將由公園擴大至動物醫院。

動保處表示，狂犬病是重要法定人畜共通傳染病，發病後人及動物的死亡率都近百分百，台灣自二○一三年起爆發鼬獾狂犬病疫情後，即成為狂犬病疫區。動保處統計，去年一月至十一月底，北市施打狂犬病疫苗寵物數量約五萬四七七六隻，施打比例占總數僅達四成九，若加計十二月數據，北市施打狂犬病疫苗比例仍有機會達到七成。

動保處說，狂犬病疫苗為強制施打，飼主超過一年未攜帶寵物補打，中央政府會挑出名單，要求地方政府管制，去年台北市就開出兩張罰單，經通知勸導不聽後開罰三萬元。

動保處表示，最難掌握的，還是從頭到尾都沒施打的，因為沒有名單或登記，這部分只能靠平常派員至公園稽查，今年起將把稽查範圍擴大至動物醫院。

要提醒飼主注意的是，台北市去年七月已修法，除犬隻外，強制家貓也要施打狂犬疫苗，根據農委會統計，北市家貓數量約九萬隻，若未打狂犬病疫苗，同樣可依動物傳染病防治條例開罰。

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