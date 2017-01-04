〈台北都會〉單一陳情系統上線 「投訴總統也可以」

2017-01-04

〔記者郭安家、郭逸／台北報導〕市長柯文哲昨早於市政會議後記者會宣布民眾「單一陳情系統」上線，只要手機APP輸入「台北一九九九」下載後即可快速申訴。至於系統也可投訴議員嗎？柯表示，「投訴總統都可以處理啦！投訴議員？有什麼不滿意的，都可進來，至於怎麼處理那是我們的問題。」

柯：有不滿意的都可進來

不過，民進黨市議員何志偉下午在議場詢問研考會主委曲兆祥，「請問北市府到底要怎麼處理總統蔡英文？」對此，曲兆祥坦言，柯使用「處理」較不妥，若民眾向北市府陳情總統事情，市府會轉給總統府，但府方並沒有義務回覆或處理。綠營議員許家蓓則說，柯標新立異自創新系統，但未來一九九九業務減少後，將導致話務人員減少，他們權益怎麼辦？

前市長陳水扁提倡市民主義，上任隔年首創「阿扁信箱」，供民眾向市長陳情，馬英九當選市長後改名為「市長信箱」，馬卸任前一年又設一九九九市民熱線，開放民眾電話陳情，但一九九九因匿名檢舉也淪為報復工具，例如餐廳被檢舉噪音問題、違規攤販耍警察，讓市府人員疲於奔命，卻查無所獲；直至去年一九九九才禁匿名。

北市府如今斥資一千零八十萬元，其中一百四十萬元製作APP，整合既有的市政信箱、一九九九、各機關臨櫃、紙本或機關電話陳情案件，統一列管處理，並新增網路通報及派工案件，以改過去人工分案；此外，還有GPS定位，免去查找及輸入地址，民眾也能針對故障或破損的設施，即時上傳照片、影片，通知市府修復。而陳情案辦理天數也從十天縮短為六天。

柯文哲說明，該系統名為Input計畫，以前陳情系統透過紙張、電話運作十幾年，過去市府接受人民陳情，透過E-mail、寫信、打一九九九抱怨，申訴無門後，民眾再打去各機關臨櫃，網路時代應該現代化，未來不管哪個管道進來，都是共同資料庫，主管單位反應時間變快，也讓市府快速知道城市有什麼問題、抱怨。