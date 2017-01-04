〈台北都會〉單一陳情系統上線 「投訴總統也可以」
〔記者郭安家、郭逸／台北報導〕市長柯文哲昨早於市政會議後記者會宣布民眾「單一陳情系統」上線，只要手機APP輸入「台北一九九九」下載後即可快速申訴。至於系統也可投訴議員嗎？柯表示，「投訴總統都可以處理啦！投訴議員？有什麼不滿意的，都可進來，至於怎麼處理那是我們的問題。」
柯：有不滿意的都可進來
不過，民進黨市議員何志偉下午在議場詢問研考會主委曲兆祥，「請問北市府到底要怎麼處理總統蔡英文？」對此，曲兆祥坦言，柯使用「處理」較不妥，若民眾向北市府陳情總統事情，市府會轉給總統府，但府方並沒有義務回覆或處理。綠營議員許家蓓則說，柯標新立異自創新系統，但未來一九九九業務減少後，將導致話務人員減少，他們權益怎麼辦？
前市長陳水扁提倡市民主義，上任隔年首創「阿扁信箱」，供民眾向市長陳情，馬英九當選市長後改名為「市長信箱」，馬卸任前一年又設一九九九市民熱線，開放民眾電話陳情，但一九九九因匿名檢舉也淪為報復工具，例如餐廳被檢舉噪音問題、違規攤販耍警察，讓市府人員疲於奔命，卻查無所獲；直至去年一九九九才禁匿名。
北市府如今斥資一千零八十萬元，其中一百四十萬元製作APP，整合既有的市政信箱、一九九九、各機關臨櫃、紙本或機關電話陳情案件，統一列管處理，並新增網路通報及派工案件，以改過去人工分案；此外，還有GPS定位，免去查找及輸入地址，民眾也能針對故障或破損的設施，即時上傳照片、影片，通知市府修復。而陳情案辦理天數也從十天縮短為六天。
柯文哲說明，該系統名為Input計畫，以前陳情系統透過紙張、電話運作十幾年，過去市府接受人民陳情，透過E-mail、寫信、打一九九九抱怨，申訴無門後，民眾再打去各機關臨櫃，網路時代應該現代化，未來不管哪個管道進來，都是共同資料庫，主管單位反應時間變快，也讓市府快速知道城市有什麼問題、抱怨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市政會議通過自治條例新北市市政會議昨通過「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，將送市議會審議。經鑑定應立即拆除或修復的海砂屋或地震災損等危…
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港
- 疑懷吸毒被撿屍 美眉警局急討驗孕棒
- 毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷
- 美國玫瑰花車遊行 華航蟬聯首獎
- 怪獸強忍喪母痛 五月天淚憶獸媽
- 一例一休衝擊物價 工商界籲6月後修法改善
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救
- 潘姿吟「回歸」 遭國泰「一姊」狙殺
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV
- 單週最佳球員》隔5季再獲獎 張智峰老將價值
- 運毒「小惡魔」 美髮師被逮
- 〈徵文啟事〉家務有給
- 合歡山連假交管 清明後上路
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 清奈公開賽 盧一哥晉16強
- 自由廣場》放任哄抬物價，林全是何居心？
- 竇智孔賽車狀況多 驚險追回第三名
- 酒店妹全裸暴斃 男友稱嗑藥助「性」害命
- 籃球飛人上身 巴特勒轟52分
- 騎樓棄屍案 疑為閨密出頭遭虐死
- 《台股青紅燈》拚錯經濟的惡果
- 巴西監獄黑幫北部家族 規模全國第3大
- 張淑芬畫作 成台積電子e卡
- 牽制中國 美將在南海部署地面重砲
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 颱風夜吹飛磚 砸死警改判國賠
- 阿信自封草食系 誇李洪基勁爆
- 台灣神將入畫 左萱獲日本漫畫賞銅獎
- 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
- 「薪一哥」招牌 神全叩關百萬月薪
- 川普就職前 萊恩連任眾院議長
- 社論》四個字 千斤重
- 自由廣場》「全球少見的」台日關係 還缺一味
- 吳克群駁不爽 單純想唱歌
標題：〈台北都會〉單一陳情系統上線 「投訴總統也可以」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email