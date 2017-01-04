〈台北都會〉春節垃圾清運 43收受點不打烊

2017-01-04

除夕收運 初一至初三停收

〔記者張議晨／台北報導〕距離除夕夜（廿七日）不到一個月，台北市環保局昨公布春節期間垃圾清運時間，除夕當天將加班收運垃圾，但不含大型廢棄物，初一至初三（一月廿八日至卅日）則停收，初四起恢復正常清運。另初五為週三，原固定停收垃圾，但考量民眾需求當天將加班收運，此外，春節期間，北市四十三處垃圾限時收受點「不打烊」，維持正常時段讓民眾丟垃圾。

初四恢復清運 初五加班

環保局表示，考量市民除夕圍爐及初一返鄉前有丟垃圾需求，清潔隊會於除夕中午及夜間時段，依原收運垃圾路線、地點加班收運，到時也會播放音樂通知市民丟垃圾、廚餘及資源回收物。

限時收受點 6至23點開放

環保局說，北市大年初一至初三雖停收垃圾，但全市四十三處限時收受點仍維持正常服務時間上午六點至夜間十一點開放，時間及地點可至環保局網站「便民服務」查詢。

由於春節期間少不了大魚大肉，也間接製造不少「廚餘」，但碰到春節期間垃圾、資源回收、廚餘均停收，廚餘如何處理而不致發臭長蟲，家事達人也提出建議供主婦參考。

家事達人陳映如表示，建議民眾餐後可先將廚餘收齊，並將水份完全瀝乾以保持乾燥，再用容器或是密封袋包裝，此外，也可在廚餘上撒上一層小蘇打粉，不僅能吸收多餘水份，小蘇打粉也能抑制廚餘臭味、蚊蟲產生，另外乾的咖啡渣也同樣有效。

環保局強調，大年初四開始恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，另初五為週三，考量初五返回北市的民眾需求，仍會加班收運垃圾，但不收運大型廢棄物，初六才會全面恢復正常。