〈台北都會〉矗立34年 紅毛城國旗杆修繕

2017-01-04

〔記者李雅雯／新北報導〕紅毛城主堡樓頂國旗杆座，直徑最粗處達四十二公分，有別於一般鋼鐵材質，為紅檜木打造，落成於西元一九八三年。由於國旗杆為木製，位於淡水河口，吹風和濕氣導致局部腐朽，淡水古蹟博物館首次進行修繕，修繕匠師正是卅四年前打造國旗杆的葉俊源。

國旗杆高約十二公尺，由下向上的旗杆圍漸小，直徑最大處有四十二公分。紅毛城在西元一八六八年租給英國作為領事館；英國雖在西元一九七二年撤館，但直到西元一九八○年紅毛城才收歸國有。

當時的人想著要用大一點的國旗、粗一點的旗杆紀念這段歷史，特別上宜蘭棲蘭山找深具台灣意象的紅檜木打造。日前修繕作業主要是刨除腐朽部分，將另外的直條木補上缺口，接著修除，讓各個弧面完整接合。

淡水古蹟博物館行銷企劃組長廖康吾說，查閱資料，國旗杆是在西元一九八三年落成，為了這次修繕，特別回去找當年的廠商，竟也找到現已七十八歲的葉俊源老師傅回來進行，對於這段過程也頗感驚喜。廖康吾另也提到，每天清晨五點升旗，下午五點降旗，該處不對外開放。