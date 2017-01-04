| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新北閱讀王 年借3104筆

2017-01-04

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立圖書館發布二○一六閱讀統計，全市年借閱量最多者為一名卅八歲女性市民，借閱筆數高達三一○四筆。館方另公布去年借閱次數最多的書，成人閱讀類居冠者為日本作品《深夜食堂》，兒童書本類由《全新吳姐姐講歷史故事》拿下第一名。

去年全市的借閱冠軍為住在新莊區的市民，除了借閱書本館藏外，另也借閱雜誌、視聽資源，尤其還有許多適合兒童閱讀的童書、繪本和ＤＶＤＤＶＤ，全年累積三一○四筆借閱資料，在所有讀者中排名第一。

去年新北市民共借出了八百九十萬冊書本，「文學／語言類」借閱冊數接近四百萬冊，幾乎占去年度總借閱量的四十四％。

《被討厭的勇氣》、《如果可以簡單，誰想要複雜》、《練習，喜歡自己》等心理勵志書籍，都是去年新北市立圖書館預約常客名單；養生、防癌和塑身系列書籍也相當受到歡迎；《下流老人》則是近來讀者詢問度很高的書籍。

新北市立圖書館採訪編目課長李伯華指出，心理勵志類書籍一向受到歡迎，近年在養生、防癌和塑身系列書籍出借率也明顯增加，推估這和近年食安出包有關係，民眾愈來愈注重自己平常究竟吃了些甚麼；館方除了觀察市面書市流動外，圖書館的書籍出借率、詢問度統計，也都是館方採購、加訂的指標之一。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
優惠勝中央 防災都更祭50％容獎

市政會議通過自治條例新北市市政會議昨通過「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，將送市議會審議。經鑑定應立即拆除或修復的海砂屋或地震災損等危…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈台北都會〉新北閱讀王 年借3104筆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.