〈台北都會〉安排諮商輔導 勿流於玩樂

2017-01-04

記者賴筱桐、張安蕎／專題報導

冒險治療有助於學習成長，教育學者及精神科醫師都對此表示肯定，但建議辦理冒險治療時，應充分安排專業的諮商與輔導活動，否則容易流於玩樂，僅滿足到學生的刺激感。

學者︰留意活動安全及學生適應度

帶領冒險教育及治療活動已有十六年經驗的台灣師範大學副教授謝智謀表示，國外自一九八○年代就有冒險治療，很樂見政府願意推動這項作法。他建議，每日的冒險活動中，需安排一對一及團體諮商，回顧學生冒險時的狀態及團隊合作等，返校後建立評估量表，追蹤學生的用藥量、情緒控制等變化，另外，活動的安全性及學生適應度也很重要，例如美國曾有學生毒癮發作，竟趁半夜逃跑，因此行前一定要充分考量學生身心狀況。

醫師︰助加強正向成就感改善偏差

安興精神科診所院長段永章表示，站在醫學角度，冒險治療沒有納入相關教科書，也未被證實有療效，但從心理學、諮商或輔導領域而言，冒險治療有助於學習成長，透過長途越野、登山等戶外活動，讓高關懷青少年經歷挑戰，學會如何面對、處理，最後克服恐懼，達到成功目標。

段永章說明，中輟生、有毒癮的青少年，可能因成績差或家庭因素，在成長過程極少得到讚賞，缺乏成就感，在正規教育環境得不到認同，只好轉而尋求幫派等次團體，以打架滋事或吸毒等扭曲方式獲得肯定，冒險治療有助於加強正向成就感，改善偏差行為。