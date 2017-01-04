〈台北都會〉高關懷課程 手作、戶外見成效

2017-01-04

記者張安蕎／專題報導

除了藥物濫用個案，教育局也針對中輟、學習適應困難的學生，開設烹飪課、主播營、跆拳道班、漆彈體驗等「高關懷課程」，建立學科以外的成就感。

教育局特殊教育科專員陳香君表示，新北自民國九十三年開辦高關懷課程，每年均編列二七○○萬至三千萬經費，經費及班次之多均為全台之冠，一○五年度共服務學生二萬七千多人次。

許多學生性格不穩定，無法靜坐、聆聽講述性課程，因此高關懷課程多以「手作體驗、戶外運動」為主，例如達觀國中小開設漆彈活動、泰山國中開設氣球造型體驗、坪林國小設立擂鼓班，曾有家長到校參加烹飪課成果展，看到孩子竟親手做出一道道料理，不但感動又驚喜，親子關係也因此變好。

樹林高中國中部邀請武打明星顏正國，教導高關懷學生防身術，十五歲的學生多多說，顏正國就像大哥哥，他不避諱談及年輕時入獄的見聞，分享很多人生經驗，她也在課堂中交到好朋友，讓她不再討厭上學。