〈台北都會〉冒險治療 助迷途羔羊重返正途
記者張安蕎／專題報導
青少年逃學、濫用毒品，新北市教育局祭出奇招「冒險治療」，透過登山、馬拉松等體驗，讓學生挑戰體能、感受團隊關係和身處大自然的洗禮，協助學生脫離誘惑環境、重拾自我，甚至成功戒除毒癮。
登山攻頂 「迷網」小波體會堅持之美
十四歲的小波不愛上學，沉溺網咖，在一次跟朋友聚會時嘗試了Ｋ他命，被學校教官發現精神狀況異常。年邁的阿嬤管不動小波，校內的春暉輔導也對他成效有限，教官鼓勵他參加冒險治療，但一聽到要遠赴花蓮爬山，且全程不能用手機，小波可是百般不願，行前教官打了無數通電話叮囑，並在阿嬤陪伴與鼓勵下，他才勉為其難地到場參加。
小波回憶，他與十名未曾謀面的學生，一起登上一千六百公尺的高山，每人背負廿公斤行囊，一路上又重又累，他走得最慢，但教官及老師在一旁不斷打氣，爬上山頂那一刻，看到一望無際的美景，才發現這是唯一一件，自己堅持到底完成的事，「和大家在山頂看的日出，是印在心底一輩子的美好畫面。」
四天三夜的行程中，除了登山，還要自己紮營、野炊，更得挑戰溯溪、攀岩、跳水，他本來不會游泳、也很懼高，但在一一完成這些挑戰後，竟感受到前所未有的自由與喜悅，回到台北後，他也開始嘗試戶外運動。
星光下 吸毒阿賴流下悔悟淚水
同行的阿賴從小因母親是外配的特殊身分被同學欺負，他曾沉迷毒品，但在冒險活動中，他終於有機會對外訴說自己的經歷與對家人的虧欠，在夜晚滿天星光下，大家卸除心防，流下悔悟的淚水，老師們也貼心準備一封親友的鼓勵信件，那時才知道，還是有很多人在關心自己，讓他對未來有新的規劃，如果有機會，他還想再參加一次！
教育局校園安全室主任康來誠表示，新北市自民國一百年起推動冒險治療，經家長同意後，將個案移地進行冒險治療，每位學生全程皆由教官及輔導人員一對一陪伴，藉由完成辛苦的體能挑戰，重建自信、珍惜人生，也讓師長與學生拉近距離，建立信任感，以利後續追蹤輔導。
教局出招 18國中生救回11人升學
督學林自強表示，冒險挑戰能讓學生重新省思、檢討自我，行程也到訪主愛之家，讓學生們見證血淋淋的成癮案例，活動中也安排時空膠囊遊戲，讓學生們寫下自我期許，五年後將寄回給學生。
近兩年新北已有十八位國中生參加冒險治療，經追蹤有十一位持續升學，僅一位被查獲持續用藥，今年將首度推動路跑挑戰，邀請卅六位藥物濫用高危險群學生，參加萬金石馬拉松，盼藉由完賽建立成功經驗，輔導學生正向發展。
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