〈台北都會〉與鍾小平、王世堅上節目對談 柯P要求換人？
2017-01-04
〔記者郭逸、郭安家、吳志偉／台北報導〕台北市長柯文哲上週在三立節目《54新觀點》暢談市政，北市議員鍾小平昨卻爆料，製作單位原敲定自己和市議員王世堅上節目對談，柯得知後竟要求換人，簡直膽小如鼠；王昨也證實自己被退通告，並痛批柯不尊重議會，竟認為質詢、監督就是罵人，還將議員分為「親柯派」和「打柯派」，「這個傢伙（柯文哲）的民主素養有問題。」
柯：不知道媒體怎麼處理
對此，柯文哲昨受訪時輕描淡寫地說：「媒體怎麼處理，我不知道。」現在媒體都是思考怎麼做收視率比較高，他們要邀請什麼人，是製作單位處理，又不是我們可以負責的；他還酸說：「鍾小平不是在罷免柯文哲，應該努力罷免我，上節目幹什麼？」
三立：找大巨蛋選區議員
關於北市議員鍾小平的爆料，三立回應：「當天邀請柯市長上節目，因為會討論到大巨蛋的問題，所以才會將選區不是在大巨蛋的鍾小平，換成選區在大巨蛋的洪健益議員出席。」
鍾小平昨爆料，柯文哲上週參加電視專訪，得知製作單位敲定自己和王世堅上節目，竟表明不願同台，迫使製作單位緊急更換來賓，最終由市議員汪志冰、洪健益代打。
鍾小平笑稱自己首次被退通告，並痛批柯文哲膽小如鼠，不願面對真相。王世堅也證實被製作單位退通告，他說，製作單位在錄影前告知，柯說「王世堅專門在罵我，所以不能上節目」，「難道市議員不是要盯緊市長嗎？莫非還要當啦啦隊？」
王世堅說，柯文哲認為質詢、監督的人就是在罵他，「這個傢伙（柯文哲）的民主素養有問題。」
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