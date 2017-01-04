〈台北都會〉跨年捷運人潮 較去年多！
市政府站等4站 多了3600人次
〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台北最High新年城二○一七跨年晚會」日前盛大落幕，卻傳出今年人潮不若以往、卡司也不夠強的批評，但是根據捷運公司統計，市政府站、國父紀念館站、台北一○一／世貿站及象山站等四站，自傍晚六時至凌晨零時止，出站運量大約廿一萬人次，較前次跨年同時段多約三千六百人次。音樂界人士則大多認為，卡司各有所好，不應一概而論；觀傳局強調，今年北市跨年晚會電視收視蟬聯全台冠軍，網路觀看人次超過八百萬。
跨年晚會收視 蟬聯全台冠軍
觀傳局長簡余晏說明，當晚五時至七時這段期間，因還有上下班人潮，數字較去年減少；但在八時之後，鄰近市府的四個捷運站，人數都是增加。
且據市警局回報，後來還擴大勸導民眾回家，直到二時廿五分才疏散完畢。而今年活動面積擴大至忠孝東路，許多家庭選擇在外圍觀看大螢幕直播，參與節慶氣氛。
董事長樂團主唱阿吉說，跨年本來就不應該集中在同一個城市，每個城市都該有自己的特色；他舉例有些城市經費較不足，請很多獨立樂團「也很不錯」，且每個人都有自己的喜好，像他最想看到的反而是陽岱鋼。
卡司被批 音樂界：各有所好
亂彈樂團團長童志偉也說，到對岸本來就是種商業行為，藝人想去哪就去哪，每個人喜歡的藝人都不同，每個藝人都有各自的風格，卡司沒有標準可言。
台灣音樂文化國際交流協會前理事長趙家駒則說︰「伍佰很好啊！老中青都喜歡！」以往伍佰開演唱會總是秒殺，在跨年場卻願意唱滿一小時，顯見「誠意十足」，鄉民只能代表一小撮人的心聲。
另外，跨年晚會電視收視率出爐，台北跨年晚會蟬聯全台跨年收視冠軍！分段收視部分，三立無線收視一．八三，公視無線收視為一．二四，兩台共吸引五二九萬九千人次收看。當晚收視最高點是跨年煙火，收視為三．五一，而表演收視最高點落在「天生歌姬」A-Lin的演出，收視為二．三九，第二高點則是「搖滾天王」伍佰，收視為二．一七；網路直播更吸引超過八百萬人次觀看。
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