| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉跨年捷運人潮 較去年多！

2017-01-04

市政府站等4站 多了3600人次

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台北最High新年城二○一七跨年晚會」日前盛大落幕，卻傳出今年人潮不若以往、卡司也不夠強的批評，但是根據捷運公司統計，市政府站、國父紀念館站、台北一○一／世貿站及象山站等四站，自傍晚六時至凌晨零時止，出站運量大約廿一萬人次，較前次跨年同時段多約三千六百人次。音樂界人士則大多認為，卡司各有所好，不應一概而論；觀傳局強調，今年北市跨年晚會電視收視蟬聯全台冠軍，網路觀看人次超過八百萬。

跨年晚會收視 蟬聯全台冠軍

觀傳局長簡余晏說明，當晚五時至七時這段期間，因還有上下班人潮，數字較去年減少；但在八時之後，鄰近市府的四個捷運站，人數都是增加。

且據市警局回報，後來還擴大勸導民眾回家，直到二時廿五分才疏散完畢。而今年活動面積擴大至忠孝東路，許多家庭選擇在外圍觀看大螢幕直播，參與節慶氣氛。

董事長樂團主唱阿吉說，跨年本來就不應該集中在同一個城市，每個城市都該有自己的特色；他舉例有些城市經費較不足，請很多獨立樂團「也很不錯」，且每個人都有自己的喜好，像他最想看到的反而是陽岱鋼。

卡司被批 音樂界：各有所好

亂彈樂團團長童志偉也說，到對岸本來就是種商業行為，藝人想去哪就去哪，每個人喜歡的藝人都不同，每個藝人都有各自的風格，卡司沒有標準可言。

台灣音樂文化國際交流協會前理事長趙家駒則說︰「伍佰很好啊！老中青都喜歡！」以往伍佰開演唱會總是秒殺，在跨年場卻願意唱滿一小時，顯見「誠意十足」，鄉民只能代表一小撮人的心聲。

另外，跨年晚會電視收視率出爐，台北跨年晚會蟬聯全台跨年收視冠軍！分段收視部分，三立無線收視一．八三，公視無線收視為一．二四，兩台共吸引五二九萬九千人次收看。當晚收視最高點是跨年煙火，收視為三．五一，而表演收視最高點落在「天生歌姬」A-Lin的演出，收視為二．三九，第二高點則是「搖滾天王」伍佰，收視為二．一七；網路直播更吸引超過八百萬人次觀看。

廣告
  • 跨年搭乘捷運人潮不減，晚間九時半後搭乘人數大增。（資料照，記者黃建豪攝）

    跨年搭乘捷運人潮不減，晚間九時半後搭乘人數大增。（資料照，記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
優惠勝中央 防災都更祭50％容獎

市政會議通過自治條例新北市市政會議昨通過「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，將送市議會審議。經鑑定應立即拆除或修復的海砂屋或地震災損等危…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈台北都會〉跨年捷運人潮 較去年多！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.