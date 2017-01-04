〈台北都會〉二備金執行率低 國民黨、親民問政小組：應砍成8億

2017-01-04

史上最高12.5億 今年再編過一讀

〔記者郭逸、郭安家／台北報導〕柯市府去年獲得史上最高的第二預備金十二．五億元，今年二備金再編十二．五億元，民進黨市議員居多的財建委員會一毛未刪，一讀通過。不過，市議會國民黨團昨表示，去年核准市府動支七．一億元，支用三．六億元，執行率僅二十八．九％，今年應砍成八億元；掌握關鍵少數，由親民黨、無黨籍議員組成的「親民問政小組」，也主張柯市府二備金使用率低，八億元比較合理。

柯：無執行率問題 沒用完繳庫

市長柯文哲昨對此回應，二備金沒有執行率的問題，且使用步驟相當嚴格，沒用完就會繳庫；他強調，去年沒有嚴重颱風災情，二備金用很少是感謝上帝，且相較以往，他沒有把二備金當成零用錢花。

目前北市議會國民黨二十六席、民進黨二十六席、無黨籍三席、新黨兩席、親民黨兩席、台聯一席、民國黨一席；泛藍的國民黨、新黨及無黨籍林瑞圖共二十九席，泛綠的民進黨、台聯共二十七席，由民國黨徐世勳，親民黨黃珊珊、林國成和無黨籍李慶元、陳政忠組成的「親民問政小組」，成為二備金是否被砍的關鍵少數。

林國成說，親民問政小組根據柯市府去年二備金的使用情形，同樣認為八億元比較合理，其他支出項目還可討論；市議會民進黨團幹事長梁文傑則說，北市今年要舉辦世大運，有許多不時之需，黨團現仍支持十二．五億元的二備金，但協商仍有討論空間。

國民黨團書記長王欣儀昨表示，北市有編列災害準備金七億元，柯市府其實無須動用二備金救災，因此黨團一致認為，柯市府的二備金執行效率低，今年應砍成八億元。

王欣儀也提到，議會去年核准柯市府動用二備金七．一億元，黨團發現勞退準備金、天空纜線清整專案及世大運場館周邊道路路面更新工程等經費，都應編列在一般公務預算，柯市府卻都以二備金支應，不符預算法精神。

柯文哲去年編列歷任市長最高的第二預備金十五億元，經市議會表決，砍至十二．五億元。柯市府今年再編十二．五億元，民進黨議員居多的財委會一毛不刪，一讀通過，將送大會表決。