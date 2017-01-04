| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉交六廣場i-Voting 命名超冷清

2017-01-04

僅2500多人次投票 「台北行旅廣場」獲選

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府上任以來，積極推動西區門戶計畫，並以「新門戶、新視野」為主要設計理念，打造「交六廣場」成為進出台北的城市客廳，更首次以i-Voting方式為廣場命名。未料，命名活動在今年一月一日落幕，因宣傳不足，全台北市超過兩百六十九萬名市民，僅有兩千多人次參與投票；相較於當年世大運吉祥物命名網路票選活動有超過六十萬人次參與，「交六廣場命名i-Voting」活動明顯人氣低迷。有鄉民認為，獲選的「台北行旅廣場」太繞口，戲稱「我還台北行李哩」。

鄉民酸新名：「我還台北行李哩」

公園處首先以徵件方式選出「台北綠驛」、「台北行旅廣場」、「六鐵通廣場」、「西站廣場」、「好綠地」、「迎賓廣場」、「川流之心」等七個候選名稱，並於去年十二月廿六日至今年一月一日期間，舉辦「『交六廣場』命名 i-Voting票選大作讚」活動，還大手筆拋出萬元獎金等好禮；最後「台北行旅廣場」以八百六十三票勝出，總投票數也只有兩千五百八十九人次。

公園處解釋，i-Voting的機制主要綁定電子信箱，同一個信箱在活動期間內只能投一票，對於僅有兩千五百八十九人次參與投票，公園處推給投票期間適逢耶誕假期和跨年連假，民眾多半出遊，才會導致投票人數低；但網友反映，「沒一個好聽的，不投也罷」、「沒有台北大平台能投啦」。

公園處：遇連假導致投票人數低

北市府副發言人劉奕霆表示，市長理念就是「開放政府、全民參與」，上任後也透過舉行相關活動落實該理念，活動參與人數或有多少之別，但不因此抹滅全民參與的精神。公園處長黃立遠則指，當初公園處發了三篇新聞稿，瀏覽率都很高，但「民眾要不要投，取決於民眾的意願，無法勉強」，他認為，強調投票人數的低跟高沒有意義。

這已非北市府首次邀全民命名，過去也多有前例。北市府表示，二○一二年揭牌啟用的公立納骨塔「臻愛樓」，二○一一也是經過全民票選命名；萬華四○六號廣場於二○一三年落成，經徵詢地方里民意見，命名為「西本願寺廣場」。另外，台北市立動物園當紅明星—大貓熊「圓仔」，也是由全民命名。

廣告
  • 交六廣場完工後願景圖。（北市工務局提供）

    交六廣場完工後願景圖。（北市工務局提供）

  • 台北市開放民眾命名一覽表。（製表：記者聶瑋齡）

    台北市開放民眾命名一覽表。（製表：記者聶瑋齡）

  • 副市長林欽榮日前視察交六廣場工程進度。（資料照，記者沈佩瑤攝）

    副市長林欽榮日前視察交六廣場工程進度。（資料照，記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
優惠勝中央 防災都更祭50％容獎

市政會議通過自治條例新北市市政會議昨通過「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，將送市議會審議。經鑑定應立即拆除或修復的海砂屋或地震災損等危…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈台北都會〉交六廣場i-Voting 命名超冷清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.