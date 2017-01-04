〈台北都會〉交六廣場i-Voting 命名超冷清
僅2500多人次投票 「台北行旅廣場」獲選
〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府上任以來，積極推動西區門戶計畫，並以「新門戶、新視野」為主要設計理念，打造「交六廣場」成為進出台北的城市客廳，更首次以i-Voting方式為廣場命名。未料，命名活動在今年一月一日落幕，因宣傳不足，全台北市超過兩百六十九萬名市民，僅有兩千多人次參與投票；相較於當年世大運吉祥物命名網路票選活動有超過六十萬人次參與，「交六廣場命名i-Voting」活動明顯人氣低迷。有鄉民認為，獲選的「台北行旅廣場」太繞口，戲稱「我還台北行李哩」。
鄉民酸新名：「我還台北行李哩」
公園處首先以徵件方式選出「台北綠驛」、「台北行旅廣場」、「六鐵通廣場」、「西站廣場」、「好綠地」、「迎賓廣場」、「川流之心」等七個候選名稱，並於去年十二月廿六日至今年一月一日期間，舉辦「『交六廣場』命名 i-Voting票選大作讚」活動，還大手筆拋出萬元獎金等好禮；最後「台北行旅廣場」以八百六十三票勝出，總投票數也只有兩千五百八十九人次。
公園處解釋，i-Voting的機制主要綁定電子信箱，同一個信箱在活動期間內只能投一票，對於僅有兩千五百八十九人次參與投票，公園處推給投票期間適逢耶誕假期和跨年連假，民眾多半出遊，才會導致投票人數低；但網友反映，「沒一個好聽的，不投也罷」、「沒有台北大平台能投啦」。
公園處：遇連假導致投票人數低
北市府副發言人劉奕霆表示，市長理念就是「開放政府、全民參與」，上任後也透過舉行相關活動落實該理念，活動參與人數或有多少之別，但不因此抹滅全民參與的精神。公園處長黃立遠則指，當初公園處發了三篇新聞稿，瀏覽率都很高，但「民眾要不要投，取決於民眾的意願，無法勉強」，他認為，強調投票人數的低跟高沒有意義。
這已非北市府首次邀全民命名，過去也多有前例。北市府表示，二○一二年揭牌啟用的公立納骨塔「臻愛樓」，二○一一也是經過全民票選命名；萬華四○六號廣場於二○一三年落成，經徵詢地方里民意見，命名為「西本願寺廣場」。另外，台北市立動物園當紅明星—大貓熊「圓仔」，也是由全民命名。
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