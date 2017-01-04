〈台北都會〉積善積福 新北春聯藏巧思

2017-01-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕為迎接二○一七年，新北市政府昨發表新出爐的春聯「積善積福」（見圖，記者賴筱桐攝），取雞年諧音，祝福民眾把握機會，心存善念、累積福報，讓社會充滿正向能量。

市長朱立倫表示，發想春聯賀辭過程，有同仁提出機不可失、積極進取、激發創意、當機立斷等，最後採用「積善積福」。新年是雞年，取諧音「積善積福」，鼓勵民眾多做善事，希望大家平安健康。

秘書處長林芥佑指出，春聯由秘書處邀請青年事務委員及年輕同仁討論設計。「積善積福」以行書書寫，搭配燙金的公雞象徵喜氣，兼具傳統美感與現代設計感。

林芥佑說，春聯賀辭隱藏有趣的數字諧音，將西元二○一七年和積善積福轉換為阿拉伯數字，「20177375」，象徵「和你一起積善積福」，別具巧思。

一月六日起「積善積福」春聯在二十九個區公所、戶政事務所、市府聯合服務中心及各里辦公處，供民眾免費索取，限量五十萬份，民政局網站提供電子春聯及電子農民曆免費下載。