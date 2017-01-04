〈台北都會〉排班輪休 基隆公務人力吃緊

2017-01-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕一例一休新制上路，公務機關也受影響，基隆市政府包括公車處、環保局的駕駛、清潔隊員，和文化局圖書館人員近八百人，短期將先以行政管理或人力調節如排班、輪休等措施因應，未來不排除增加人力因應。

環保局長賴煥紘表示，環保局清潔隊員編制五百廿六人、臨時人員三十人，一例一休新制上路後，清潔隊員調度是個大學問，假如例假請員工上班衍生的加班費，預估四百萬，目前暫時以預先排班因應。

文化局副局長李添慶表示，文化局轄下有圖書館、文化中心展覽廳、演藝廳，員工工作時間相當長，但是文化局正式公務員、臨時人員與替代役才近百人，過去一年加班費三十多萬元都已十分吃緊，現在新制上路更是頭疼，文化局盡量協調排班休假，另外收集各縣市作法因應。

演藝廳有志工也不夠用

李添慶表示，演藝廳表演活動幾乎全年不停歇，九點半結束演出，將音響設備搬離裝卸上車有時候已經十二點，新制衝擊很大，就算有文化局志工隊協助，人也不夠用。