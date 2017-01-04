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〈台北都會〉財劃法未修正 朱立倫︰6年少900億

2017-01-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央統籌稅款分配屢遭地方政府質疑資源分配不均，新北市長朱立倫昨在市政會議表示，財劃法遲未修正通過，新北市每年短少一百五十億元稅收，升格六年共減少九百億元，造成市府財政困窘。

朱立倫指出，升格前中央規劃新北市每年可增加一百五十億元稅收，但新版財劃法沒有通過，六年來少了九百億元，新北市改制邁入第七年，過去六年高達一千六百五十二億元的支出用於資本建設，新北市承擔直轄市責任，卻未獲得相對應財源，財政狀況更嚴峻。

朱立倫說，財劃法十七年未修正，立法委員提出修正版本，提撥貨物稅與所得稅五％、總計約五百億元分配直轄市及其他縣市，保障離島基本財源，他認為這是很好的策略，雖然無法達到原來一百五十億元目標，至少可解決燃眉之急。

朱立倫向中央喊話，新政府上任半年多，對於桃園、台中等縣市重大建設有所承諾，希望行政院支持新北市重要建設，包括捷運、新北美術館、新北表演中心、新道路開闢及安坑特一號道路延伸等。

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