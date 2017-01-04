〈台北都會〉基隆嶼碼頭整修 拚明年初開放

2017-01-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆嶼一○三年十月碼頭受損至今未修復，遲未重新開放登島，觀光業者及民眾「引頸企盼」；市長林右昌說，交通部觀光局去年底核准補助經費，進行四千萬元的「遊客遊憩設施改善」工程，將報請議會同意墊付後辦理發包，最快年底完工，明年初開放登島。

位於基隆東北方的基隆嶼是北台灣最鮮明的島嶼地標，有「台灣龍珠」美譽，每年五月過後，吸引許多遊客登島遊玩。

基隆嶼碼頭在蘇力颱風嚴重受損，一○三年八月修復，但到十月又受颱風環流風浪侵襲，碼頭有裂縫，部分消波塊堵在碼頭前航道，因娛樂船進港有安全疑慮，市府封閉碼頭。

林右昌表示，交旅處計畫在基隆嶼東側碼頭內港興建長、寬各二十八公尺的海上平台，改善候船空間；另外，島上旅客服務中心量體不用太大，只要提供登島旅客休憩候船即可，詳細配套再由交旅處規劃。

至於眾所關注的何時開放登島，林右昌說，他希望碼頭工程能夠寧穩勿急，務必追求工程品質，工程今年順利發包，爭取明年初重新開放。

市長林右昌去年登島勘查，基隆嶼島上的步道系統，九成尚屬完整堪用；每年五月百合花怒放，是基隆嶼的觀光季節，交旅處長李綱說，希望工程順利，讓基隆嶼重新開放觀光。