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〈台北都會〉優惠勝中央 防災都更祭50％容獎

2017-01-04

市政會議通過自治條例

〔記者賴筱桐、張安蕎／新北報導〕新北市市政會議昨通過「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，將送市議會審議。經鑑定應立即拆除或修復的海砂屋或地震災損等危險建築物，兩年內拆除可申請五十％容積獎勵，並獲鑑定費用全額補助與租金補貼，新建期間地價稅全免，條件比內政部版本優渥，目前約上百處社區適用該法令，若辦理自力更新，可達到「一坪換一坪」目標。

城鄉發展局長邱敬斌指出，自治條例適用對象鎖定危險建物，包括海砂屋、因地震受損及經房屋健檢評定須立即拆除或修復的合法建築物，透過容積獎勵、法令鬆綁、鑑定補助、租金補貼、補貼稅負等方式，協助民眾重建危險家園。

兩年內拆除鑑定費全免

邱敬斌說明，有安全疑慮房屋無法等待冗長整合及審議程序，若兩年內拆除，不須審議即給予五十％容積獎勵，並以原建蔽率、開挖率興建，重建期間提供一年、每月每戶四千元至四千五百元租金補貼，新建期間全額補貼地價稅，新建後四年內補貼地價稅與房屋稅五十％。

以往多數社區尚未進入都更程序，住戶已為四十萬至八十萬元結構安全詳評經費誰出爭論不休，都更處推出「臨門協助方案」，全額補助前期鑑定與詳評經費。不選擇拆除重建者，整建維護最高補助七十五％工程經費，上限一千萬元。

新店大溪地社區都更推動師吳定安表示，該社區是將近三十年的海砂屋，地下室停車場出現多處裂縫，天花板整片水泥剝落，鋼筋外露，一○四年起推動自辦都更，部分一樓住戶使用法定空地，訴求未來分配坪數維持原使用面積，仍有二十％土地所有權人尚未同意參與都更，全案至少還要一至二年才能完成都更程序。

吳定安說，北市東湖海砂屋案，北市府以危害公共安全為由強制拆屋，期盼新北市府發揮魄力，加速危樓都更。

都更處長張溫德強調，除鼓勵措施外，市府將祭出鐵腕，已具有危害公共安全之虞的建物，所有權人如不積極處置，可依建築法限制居住、強制拆除、斷水電、開罰等，大溪地社區已進入審議階段，不論採行哪一種法令，為了市民安全，市府都會協助加速推動。

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  • 地下室停車場出現多處裂縫、鋼筋外露。（記者張安蕎攝）

    地下室停車場出現多處裂縫、鋼筋外露。（記者張安蕎攝）

  • 大溪地庭園社區是將近三十年的海砂屋。（記者張安蕎攝）

    大溪地庭園社區是將近三十年的海砂屋。（記者張安蕎攝）

  • 地下室停車場出現多處裂縫、鋼筋外露。（記者張安蕎攝）

    地下室停車場出現多處裂縫、鋼筋外露。（記者張安蕎攝）

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