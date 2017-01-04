〈北部〉天候干擾 蘇澳頂寮蘿蔔減產5成

2017-01-04

〔記者江志雄／蘇澳報導〕宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里栽種的蘿蔔，連兩年遭颱風侵襲減產，本季產量減少五十％，極端天候打亂農民耕作步調；鎮長陳金麟認為，頂寮里生產的優質蘿蔔，應行銷推廣提升附加價值，七日將舉辦首屆蘇澳蘿蔔節。

宜蘭縣沿海沙地種植不少蘿蔔，多半在中秋節前後下種，十二月到隔年春節採收；蘇澳頂寮里出產的蘿蔔，有三分之二做成蘿蔔乾，鎮公所去年初原本要開辦蘇澳蘿蔔節促銷，卻因颱風摧殘所剩無幾被迫取消。

蘇澳鎮頂寮農民本季所種蘿蔔一年一收，去年播種後遇上梅姬颱風而泡湯，便重新播種，生長期間又有連續豪雨，導致產量減半；里長林瑞芳統計，往年平均每季產量約三十萬台斤，今年剩十五萬台斤。

林瑞芳說，異常天候嚴重干擾農作物生長，耕種因此亂了套，農民愈來愈難為，頂寮蘿蔔鮮甜好吃，醃漬而成的黃金菜脯（蘿蔔乾），被婆婆媽媽當成私房菜，盼透過蘇澳蘿蔔節，把這項獨特家常美味介紹給大家。

鎮長陳金麟認為，七日將舉辦首屆蘇澳蘿蔔節，邀請大家吃菜頭博好運，有蘿蔔料理品嘗、拔蘿蔔競賽、黃金菜脯展售，相關活動資訊可上蘇澳鎮公所網站查詢。