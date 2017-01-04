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〈北部〉《小檔案》福泰冬山厝 曾獲遠東建築獎

2017-01-04

福泰冬山厝位於國立傳統藝術中心園區內，現更名為宜蘭傳藝老爺行旅，目前由傳藝中心以OT方式委託老爺集團經營，根據行政院文建會所屬機關住宿設施經營管理及安全維護要點，設施可以委託民間單位營運，但必須提供教育訓練、研習展演學術交流、會議參訪，要有習藝目的才可以營運。

宿舍建築外觀擁有台灣早期建築特色，由知名建築師黃聲遠設計，紅磚牆與木拉門，營造台灣古早味，房間擁有自然採光，並有竹圍隔出私密空間，部份建築座落在冬山河人工內河道，可見候鳥停留飛翔之景，曾獲得遠東建築獎。

（記者簡惠茹整理）

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