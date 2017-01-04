〈北部〉傳藝中心住宿?新團隊︰不當旅館用

2017-01-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心去年由全聯集團接手，九月二十六日封園整修，預計這個月廿一日春節前開幕，園區福泰冬山厝更名「傳藝老爺行旅」，能否提供旅客住宿，爭議迄今。縣府表示，須參與研習等活動才能提供住宿，不能有營利行為，否則恐違法；傳藝老爺行旅說，只作為習藝住宿之用，不會當作旅館用途。

福泰冬山厝 更名老爺行旅

福泰冬山厝隨著傳藝委外經營團隊易主，已在去年九月二十七日停業，新團隊全聯集團與老爺酒店合作經營，福泰冬山厝更名為宜蘭傳藝老爺行旅，預計傳藝開園後試營運。縣府工旅處表示，福泰冬山厝、國軍英雄館等，都是非以營利為目的且供特定對象住宿的場所，原本不受旅館營業程序限制。

提供不特定對象 須完成地目變更

民國一０四年發展觀光條例修正，冬山厝等被認定有提供不特定對象住宿，與旅館業無異，要求十年內變更地目、完成旅館業登記。副縣長吳澤成昨在縣務會議提醒縣府工旅處，如果老爺行旅要提供不特定對象或團體入住，工旅處要確實協調完成地目變更。

工旅處副處長池騰聯說，觀光局為保障旅客權益，要求冬山厝等場所須依旅館業營業程序及相關限制才能營業，也立下十年的落日條款，這些非以營利為目的，且供特定對象住宿的場所，確有營利事實者，例如傳藝中心冬山厝，應在一一四年前完成變更並申請旅館業登記。

池騰聯說，文化部曾在一０ 三年發函，稱福泰冬山厝以非營利為目的，專門提供辦理文化藝術相關的教育訓練、研習、展演、學術交流、會議及參訪活動使用，但是否有比例原則，參訪等定義以及是否產生住宿需求，縣府將請文化部再作解釋。

「不會作為旅館營業。」傳藝老爺行旅公關主任賴秉均說，全聯委託老爺集團營運習藝住宿區，依照規定必須提供教育訓練、研習展演、學術交流與會議參訪等，要有習藝目的才可以提供住宿，未來也會有表演展覽和講座，希望習藝定義更明確，同時會儘快配合政府程序，完成地目變更，申請旅館業登記。