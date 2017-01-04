〈北部〉企業贊助 800學子喜「閱」英文故事

2017-01-04

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕微星科技公司提供一百五十萬元，贊助新竹縣國中、小弱勢學生英語閱讀實驗計畫，共有二十一所學校、八百名學生參加，許多學生從原本害怕英語到現在愛上閱讀英文故事，進步非常大。

竹縣21校受惠

峨眉國中也是受惠的學校之一，校長陳姿利說，自從透過這個計畫引進英文故事引導學生閱讀後，孩子們不再像過去一樣覺得英語「可怕」，而是會纏著老師問下堂課是不是還要繼續讀那篇故事，唸故事學英語成了他們最期待的課程。

新竹縣長邱鏡淳昨天下午代表縣內受惠的學生，致贈感謝獎牌給微星公司協理簡文哲；邱鏡淳說，微星公司弭平弱勢差距的教育理念，讓有心向上的偏鄉學生有機會學好英語，希望這類善行義舉能夠獲得其他民間團體、工商業界及社會大眾的響應，讓更多學生也能受惠。

縣府表示，孩子的英語能力是未來競爭力的踏腳石，微星科技公司所資助的國中、小英語閱讀計畫，不僅在國小帶領繪本故事閱讀，更在國二、國三導入故事閱讀，可說是開啟新竹縣英語教育的新典範，希望能改變傳統僵化的國中、小英語教育，仿效新加坡、歐美國家語言教學的模式，進行一場「英語的翻轉教育」。