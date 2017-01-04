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〈北部〉垃圾為患 雪山不排除靜山

2017-01-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處指出，由於近來國內登山人口增加，雪山許多登山路線廣受山友喜愛，但卻衍生垃圾、廚餘與營火問題，造成山林負擔；雪管處強調，若狀況未改善不排除會採取「靜山」。

雪霸處表示，近三年核准進入雪山的人數，由一○三年的三萬三千零八十人次、一○四年的三萬九千五百九十八人次，到一○五年的四萬七千四百二十五人次，逐年攀升。

但雪霸處也發現，即將開放的雪山西稜沿途營地，已經沿途出現塑膠垃圾、用完的瓦斯罐與焦黑木頭，明顯都是山友留下；三六九山莊周圍也有山友隨地傾倒廚餘，造成環境髒亂；另外去年才剛開放四個月的大霸線上，也都是垃圾、廚餘及排遺，讓保育志工說：「垃圾，全部都是垃圾！」。

雪管處表示，歡迎民眾到園區登高望遠與享受自然，不過若山友的登山素質沒有提升，登山人口數的增加無疑是加重山林的負擔，呼籲山友「有能力背上山的，就有責任背下山」，若狀況未改善不排除會採取「靜山」。

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  • 雪山登山路線廣受山友喜愛，但衍生垃圾、廚餘與營火問題，雪管處強調，若狀況未改善不排除會採取「靜山」。 （記者洪毓勳攝）

    雪山登山路線廣受山友喜愛，但衍生垃圾、廚餘與營火問題，雪管處強調，若狀況未改善不排除會採取「靜山」。 （記者洪毓勳攝）

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