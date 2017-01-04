〈北部〉黑鳶調查幾掛零 動保人士疑滅鼠藥肇禍
2017-01-04
寶山水庫去年僅3隻 永和山水庫掛零
〔記者許展溢／苗栗報導〕台灣猛禽研究會每年秋冬都會進行全台黑鳶聚集數量調查，新竹縣寶山水庫去年只有三隻，苗栗縣頭份市永和山水庫掛零，動保人士質疑黑鳶銳減和滅鼠藥脫離不了關係。
台灣猛禽研究會於八十二年起，每年年底都會公布調查結果，其中全台黑鳶總數，去年有六百二十六隻，較前年多出二百隻，在調查研究曾發現黑鳶的縣市平均約落在數十隻，但竹縣、苗縣前年都掛零，去年僅竹縣出現三隻黑鳶，研判跟地區大量使用滅鼠藥有關導致數量驟減。
動保人士指出，該研究已有廿年，明確指出黑鳶銳減和滅鼠藥有絕大關係，並說就算要用，一公頃只需花費一百元老鼠藥即可，便能有效抑制，但縣內部分區域，卻大量使用，雖短時間會毒死許多老鼠，但卻波及了其它生態。
苗栗縣議員陳光軒曾多次向縣府反映，縣府仍執意續編三十萬元預算執行，痛罵農委會早表示取消滅鼠週，苗縣府卻選擇與農委會相悖離，他說雖沒絕對，但經考證，滅鼠藥不但不能有效滅鼠，極大可能會影響生態，如讓縣內石虎、黑鳶數量銳減，有害無益。
苗縣農業處︰滅鼠藥一年才使用一週
苗縣府農業處長許滿顯認為，滅鼠藥一年才使用一週，與生態遭破壞沒有太大關係，加上大環境逐年在改變，苗縣也不是黑鳶棲息地，質疑該數據引人誤會。
許滿顯說，若農委會明確規範取消滅鼠週，縣府絕對配合，但農委會只是不補助經費，款項交給地方自籌，沒說不能使用，加上此計畫已實施多年，地方也有需求，才會編列、執行。
有公所承辦人指出，各鄉鎮都會編列相關預算，不解縣府為何還要編列，更認為應取消滅鼠週，因會破壞生態，部分公所也不會跟縣府拿此筆費用。
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