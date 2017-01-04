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〈北部〉貝殼黏神豬 鄰里回收物打造「藝廊」

2017-01-04

〔記者邱奕統／平鎮報導〕平鎮區廣興里認養維護老街溪河岸步道的植栽區，里長溫秀英還號召里民將步道旁的空地，改建為「低碳創想藝廊」，展出資源回收物改造的創意作品，獲得市府環保局肯定，入選低碳環保鄰里計畫。

環保局指出，廣興里鄰近老街溪，是環境綠美化最成功的低碳鄰里之一，在溫秀英等人的號召下，擅於改造資源回收物再創作各式物品，有用小廣告紙做成的黃色小鴨、貝殼黏的神豬、碎紙條拼成的獼猴等，有些作品甚至比汽車還大，需要數個月才能完成。

溫秀英也帶領環保志工、里民，將步道旁原本雜草叢生、沒人靠近的空地，改造成漂亮的「低碳創想藝廊」，展出各類環保創意作品，不但里民愛來，也吸引其他鄰里民眾前來觀摩、休憩，同時在環保局協助規劃下，創想藝廊也作為老街溪河川教育中心及附近新榮國小的生態教學場所，是環保生活的最佳示範。

溫秀英原本從事美容美髮業，她說，工作經驗讓她重視生活美感，無法接受不整潔、不清淨的鄰里，因此鼓勵志工和鄰長，看到小廣告就立刻撕下來，她也親力親為，塑造廣興里環保、美觀的風格，很少見到小廣告紙。

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  • 平鎮區廣興里認養維護老街溪河岸步道植栽區，里長號召將步道旁的空地改建為「低碳創想藝廊」。（記者邱奕統攝）

    平鎮區廣興里認養維護老街溪河岸步道植栽區，里長號召將步道旁的空地改建為「低碳創想藝廊」。（記者邱奕統攝）

  • 志工將回收的貝殼黏成神豬。（記者邱奕統攝）

    志工將回收的貝殼黏成神豬。（記者邱奕統攝）

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