〈北部〉老農種向日葵 市區花海如迷宮

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區上海路靠近文中路的向日葵花海最近綻放，由於向日葵幾乎長得比人還高，形成約一．六公頃的向日葵「花海迷宮」，市區難得有此壯觀美景，和周遭水泥高樓形成強烈對比，吸引不少遊客來此賞花；耕耘這片花海的老農民黃進春說，花期預計到農曆春節前，歡迎免費參觀。

這片花海由黃進春和他的二哥共同栽植，黃家連續幾代都住在龍鳳里，附近居民昔日多以務農為生，隨著都市發展、高樓林立，附近幾乎只剩這片農地，共有這片農地的兄弟倆，休耕期間就種植向日葵或波斯菊。

黃進春說，以前栽種波斯菊時，看到很多女生想拍照還得辛苦蹲在地上，他這次改種高度較高的向日葵，方便民眾開心、輕鬆拍照。

位於向日葵花海中央的龍福宮土地公廟，是黃家親戚和朋友聚會的小天地，許多住戶下午在此聚集、講述社區故事，他們說，土地公廟後方有棵流蘇樹，有上百年歷史，四月盛開時猶如瑞雪，屆時歡迎大家來此欣賞。

身兼龍岡社區發展協會執行長的龍鳳里長黃進仕，是黃進春的侄子，他將這片農園打造成茄苳溪文化教育農園，希望居民親近土地，協會也不定期安排社區小旅行等活動，邀請大家參與。