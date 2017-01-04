〈北部〉執行署拍賣 泡茶試喝、珠寶走秀
2017-01-04
〔記者余瑞仁／桃園報導〕品茗、賞畫、看秀，這樣的場景可不是什麼時尚活動，而是法務部行政執行署桃園分署昨天舉辦的扣押物拍賣會！桃園分署昨天的扣押物拍賣，拍賣品有高山茶、畫作、皮包、珠寶與不動產等，讓執行官現場泡茶、書記官走秀展示皮包、珠寶等，讓參與競標的民眾現喝、現看，再決定是否下手搶標。
這場別開生面的拍賣會昨天下午在桃園市桃園區的行政執行署桃園分署展開，現場湧入數十人登記參與競標，分署特地安排執行官就在會場上執壺泡茶，讓與標者喝過再決定是否下手，現場瀰漫著茶香；而在拍賣台旁，另安排美女書記官柯姍姍、劉佳依手持珠寶、真皮皮包向競標者展示，炒熱買氣。
現泡的噢！執行官現沖的阿里山、杉林溪優質高山冬茶，許多與標者喝過後都覺得以低於市價價格可以買得到，果然買氣很旺，共賣出了七台斤、得款七千餘元。不過，現場拍賣的珠寶儘管有美女拿著展示，但因無法提供是否為真品的保證，儘管有人出價也未達底價，與畫作全數流標，皮包也僅賣出一件。另外，不動產拍賣部分有三筆土地標出，因面積不大，拍出總金額為九十九萬餘元。
月中要拍賣真馬
桃園分署指出，昨天拍賣的扣押自欠稅人的動產及不動產，流標部分將再行公告進行二度拍賣，分署本月中另將於桃園區富國路一百號執行大型拍賣會，將有活生生的馬匹執行拍賣，詳情將再行公告。
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執行署拍賣 泡茶試喝、珠寶走秀
品茗、賞畫、看秀，這樣的場景可不是什麼時尚活動，而是法務部行政執行署桃園分署昨天舉辦的扣押物拍賣會！桃園分署昨天的扣押物拍賣，拍賣品有高山茶…
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