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〈北部〉台灣黑熊館設玉里 卓溪人好失落

2017-01-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊保育協會元旦為「東部台灣黑熊館」揭牌，地點卻在玉里鎮，讓黑熊實際出沒的卓溪鄉民難以接受，直呼「難道黑熊會跑到玉里逛街嗎？」雖鄉長澄清是「找不到適合且閒置的公有館舍」，但南安部落居民表示︰「願意提供土地，鄉公所卻沒問部落意見，根本是不用心！」

南安居民︰很多人願提供土地

去年入選農委會「百大青農」的南安部落農民林泳浤說，布農族並無狩獵黑熊文化，台灣黑熊是布農族的朋友，黃美秀老師和黑熊保育協會二年前就在卓溪鄉預告要成立「台灣黑熊館」，但鄉民直到上週才看到媒體報導「二○一七年元旦要成立」，只有「驚嚇、傻眼」可形容。

他認為鄉公所應先公告給全鄉各部落知道，眾人一起找地點，一週來鄉民熱烈討論，包括他在內許多人都願意拿出土地，隨便拿出兩三分地「就能蓋超大的黑熊館」，把黑熊館留在卓溪。

林泳浤說，「黑熊媽媽」黃美秀的「有熊國門戶計畫」不是要幫助卓溪鄉發展產業及文化嗎？但計畫都還沒實行，玉里卻拿走黑熊館，他希望鄉公所「硬起來」，讓黑熊館回到黑熊的故鄉，才不會愧對布農族祖先。

黑熊保育協會一日在玉里鎮民權路成立「東部台灣黑熊館」，還請來「黑熊爸爸」林淵源的哥哥卓溪中正部落頭目林水源為揭牌活動鳴槍祈福。

卓溪鄉長呂必賢說，協會一開始有徵詢要在卓溪設置黑熊館，但因鄉內找不到立即可用的閒置館舍，協會又急著設館，才被交通等各方面條件好的玉里搶走。他說，目前補救方式包括台灣黑熊教育館內增加布農族與黑熊的夥伴文化內容、由卓溪鄉民擔任解說員，讓黑熊館成為帶遊客、消費者進入卓溪的平台，未來也會尋求與玉山國家公園增加合作，在南安管理中心附近成立「黑熊市集」。

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  • 黃美秀在台灣黑熊館帶頭導覽，解說黑熊習性。（記者花孟璟攝）

    黃美秀在台灣黑熊館帶頭導覽，解說黑熊習性。（記者花孟璟攝）

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