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〈北部〉推薦監委 吳澤成、田秋堇可望出線

2017-01-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕監察院目前有十一席監察委員缺額待補，第五屆監察委員補提名審薦小組預計一月底完成審薦作業，二月送往立法院進行人事同意權審查。據了解，宜蘭縣副縣長吳澤成與僑委會副委員長田秋堇都在推薦名單，可望出線。

「我不知道。」吳澤成說，沒有人來問過他的意願，媒體詢問才得知消息，感到驚訝與意外，竟還有人想到他。對於是否有意願，吳澤成打趣說，這很難回答，「就像男朋友還沒跟你求婚，別人來問你要不要嫁給他，怎麼答？」

吳澤成指出，宜蘭縣副縣長是他人生中做最久的位子，長達七年，在什麼職位並不重要，重要的是用什麼心態去做事情，只要想做事，在任何崗位、任何角色都可以做好，都會有影響力，只是方式不同。

另，前立委、現任僑委會副委員長田秋堇也在推薦名單，台灣環境保護聯盟秘書長陳秉亨說，去年許多環團發起連署，希望推薦田秋堇成為監委，高達兩千多人連署，參與環團約有二十個。

「田秋堇會是擁有人民信任的監委。」陳秉亨說，田秋堇從台灣民主運動出身，參與反六輕、反核四等議題，一路走來堅持環境優先理念，擔任立委期間也推動許多重大食安與環境法案，希望能有這樣的監委為食安與環境問題發聲，田也重視人權議題，得到民間信任，如果能順利通過，一定會是能為民伸屈、喉舌與彰顯正義的的監委。

田秋堇表示，知道有環團連署推薦她當監察委員，她現在處於行政體系，會把工作做好，其他不方便多說。

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