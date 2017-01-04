〈北部〉DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭小黃只要公車價格，立委蕭美琴爭取花蓮縣第一個需求反應式公共運輸DRTS服務，由縣府招標給連鎖車行，昨在玉里鎮上路，住在玉里樂合部落的二位阿嬤搭車到鎮上買水果，蕭美琴到場關心，卻讓玉里排班計程車業者忍不住陳情：「我們生計怎麼辦？」
公車價搭小黃 優惠3月免費搭
住樂合部落的八十八歲陳水蓮、八十四歲陳桂月是鄰居，二人常相約共乘到鎮上省車資，昨天第一次搭「不用錢的小黃」到鎮上，陳水蓮說「搭計程車她沒有錢」，有新政策很好。
需求反應式的DRTS公共運輸服務，利用機動性高的計程車取代繞進偏鄉部落的大型公車，由政府補貼差額，花蓮縣第一個DRTS案昨率先在玉里鎮上路，共有樂合、安通、源城三個固定路線，超出固定路線的部分跳表。今起三個月優惠期「搭車統統免費」，四月一日起調回全票廿五元，敬老及愛心票學生票十五元。
由於玉里鎮DRTS案，政府一年補貼約一百五十萬元，花蓮縣府透過招標由連鎖車行「皇冠大車隊」承接，立委蕭美琴、原民立委谷辣斯．尤達卡昨上午到玉里火車站了解DRTS營運情形，當場引起車站前排班小黃不滿，好幾位司機到場委屈陳情，「這樣是要計程車怎麼生存？」
計程車司機陳冠明說，他昨天載源城部落的客人到鎮上，客人反映︰「你們跳表要一百二到一百三十元，很貴。」陳冠明質疑，政府要照顧偏鄉民眾很好，但補助了連鎖大車行，卻犧牲在地司機權益，「在地人靠跑車生活」，但連鎖車行不是，「他們是拿補助來的」，這樣合理嗎？
立委︰在地業者可組合作社參與
蕭美琴說，DRTS希望協助偏鄉居民有更便宜、負擔得起的交通工具，但她並不希望在地司機及業者的生計被排擠，由於目前玉里鎮計程車業者未整合，導致交通部或地方政府沒有單一對口可委託，她建議地方司機可透過組合作社或法人單位來參與政府專案，以納入DRTS政策，讓在地業者也能維持基本生計。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國立傳統藝術中心去年由全聯集團接手，九月二十六日封園整修，預計這個月廿一日春節前開幕，園區福泰冬山厝更名「傳藝老爺行旅」，能否提供旅客住宿，…
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 格林大三元 勇士率先30勝
- 留書「國民黨不倒，台灣不會好」 警所旁停車位 男自焚亡
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 昇陽光電12月營收月減32.37%
- 疑懷吸毒被撿屍 美眉警局急討驗孕棒
- 霧霾拉警報 口罩打太極
- 官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 《銀魂》真人電影拍賀年短片 韓國人為「此」氣炸
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 鄧志鴻嘴甜喇舌愛妻 當刷牙
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 殺妻凶嫌收押 猛吞肉塊噎死
- 解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕
- 跨年晚會星光稀 浩翔竟成收視王
- 拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 馮俊凱、文姿云 盼挑戰2020東奧
- 晴朗天氣持續到週末 下週一低溫探14度
- （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
- 學童玩打火機 燒毀學校機車棚
- 高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬
- 崔順實之女 丹麥應訊不認罪
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 芝柏三金橋陀飛輪 精湛頂級工藝─遇見錶中蒙娜麗莎 20款傳奇復刻錶驚豔
- 中國狂炒作 比特幣重返1000美元
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
- 兼顧勞資 學者︰應給予彈性
- 打臉老闆？ 川普顧問：俄駭客干預美國大選
- 牽制中國 美將在南海部署地面重砲
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 鐵條暴打老母頭 逆子還嗆鄰看三小
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 酒店妹全裸暴斃 男友稱嗑藥助「性」害命
標題：〈北部〉DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email