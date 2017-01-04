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〈北部〉DRTS玉里上路 在地小黃憂生計

2017-01-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭小黃只要公車價格，立委蕭美琴爭取花蓮縣第一個需求反應式公共運輸DRTS服務，由縣府招標給連鎖車行，昨在玉里鎮上路，住在玉里樂合部落的二位阿嬤搭車到鎮上買水果，蕭美琴到場關心，卻讓玉里排班計程車業者忍不住陳情：「我們生計怎麼辦？」

公車價搭小黃 優惠3月免費搭

住樂合部落的八十八歲陳水蓮、八十四歲陳桂月是鄰居，二人常相約共乘到鎮上省車資，昨天第一次搭「不用錢的小黃」到鎮上，陳水蓮說「搭計程車她沒有錢」，有新政策很好。

需求反應式的DRTS公共運輸服務，利用機動性高的計程車取代繞進偏鄉部落的大型公車，由政府補貼差額，花蓮縣第一個DRTS案昨率先在玉里鎮上路，共有樂合、安通、源城三個固定路線，超出固定路線的部分跳表。今起三個月優惠期「搭車統統免費」，四月一日起調回全票廿五元，敬老及愛心票學生票十五元。

由於玉里鎮DRTS案，政府一年補貼約一百五十萬元，花蓮縣府透過招標由連鎖車行「皇冠大車隊」承接，立委蕭美琴、原民立委谷辣斯．尤達卡昨上午到玉里火車站了解DRTS營運情形，當場引起車站前排班小黃不滿，好幾位司機到場委屈陳情，「這樣是要計程車怎麼生存？」

計程車司機陳冠明說，他昨天載源城部落的客人到鎮上，客人反映︰「你們跳表要一百二到一百三十元，很貴。」陳冠明質疑，政府要照顧偏鄉民眾很好，但補助了連鎖大車行，卻犧牲在地司機權益，「在地人靠跑車生活」，但連鎖車行不是，「他們是拿補助來的」，這樣合理嗎？

立委︰在地業者可組合作社參與

蕭美琴說，DRTS希望協助偏鄉居民有更便宜、負擔得起的交通工具，但她並不希望在地司機及業者的生計被排擠，由於目前玉里鎮計程車業者未整合，導致交通部或地方政府沒有單一對口可委託，她建議地方司機可透過組合作社或法人單位來參與政府專案，以納入DRTS政策，讓在地業者也能維持基本生計。

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  • 玉里鎮DRTS服務上路，小黃在車站前等民眾上車。（記者花孟璟攝）

    玉里鎮DRTS服務上路，小黃在車站前等民眾上車。（記者花孟璟攝）

  • 立委蕭美琴（右三）及谷辣斯·尤達卡（右二）關心車站前準備上車的二位阿嬤。（記者花孟璟攝）

    立委蕭美琴（右三）及谷辣斯·尤達卡（右二）關心車站前準備上車的二位阿嬤。（記者花孟璟攝）

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標題：〈北部〉DRTS玉里上路 在地小黃憂生計


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