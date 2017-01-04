〈北部〉宜縣農地課地價稅 1119件獲改回

2017-01-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕去年十一月地價稅開徵後，宜蘭縣政府針對農地未農用者課徵並調漲地價稅，民眾收到稅單後，因漲幅過高造成反彈；縣府調查後坦承部分有誤課情形，去年底完成實際清查與認定，違規設施改以「用途」認定是否農用，共有一千一百一十九件農地改回田賦，免徵地價稅，稅收約減少兩千萬元。

宜縣地方稅務局長呂莉莉說，農地改課地價稅的土地共有七千兩百六十六筆，由於土地總歸戶後，有些稅賦增加過大，甚至對部分老農有誤課情形，稅務局全面清查，重新認定農地是否農用，原本是以設施是否違規來課徵，但這些設施有的確實是為了「農用」，因此改以「用途」認定，清查後共有一千一百一十九件不課地價稅。

呂莉莉指出，例如有些農舍前方設有曬穀場，原本可能因為沒有申請被視為違規，被改課地價稅，但是經過重新認定，曬穀場實際確有農用，就維持免徵田賦。

呂莉莉說，經查，有五千四百四十二筆土地仍維持課徵並調漲地價稅，七○五筆農地部分回復田賦，例如有些農舍雖然建有圍牆，但是實際清查發現，部分面積維持農用，原本清查前是全部改課地價稅，現在則改成部分課地價稅，清查前預計會收到九千六百萬稅額，清查後約減少兩千萬元。