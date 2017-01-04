| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜縣農地課地價稅 1119件獲改回

2017-01-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕去年十一月地價稅開徵後，宜蘭縣政府針對農地未農用者課徵並調漲地價稅，民眾收到稅單後，因漲幅過高造成反彈；縣府調查後坦承部分有誤課情形，去年底完成實際清查與認定，違規設施改以「用途」認定是否農用，共有一千一百一十九件農地改回田賦，免徵地價稅，稅收約減少兩千萬元。

宜縣地方稅務局長呂莉莉說，農地改課地價稅的土地共有七千兩百六十六筆，由於土地總歸戶後，有些稅賦增加過大，甚至對部分老農有誤課情形，稅務局全面清查，重新認定農地是否農用，原本是以設施是否違規來課徵，但這些設施有的確實是為了「農用」，因此改以「用途」認定，清查後共有一千一百一十九件不課地價稅。

呂莉莉指出，例如有些農舍前方設有曬穀場，原本可能因為沒有申請被視為違規，被改課地價稅，但是經過重新認定，曬穀場實際確有農用，就維持免徵田賦。

呂莉莉說，經查，有五千四百四十二筆土地仍維持課徵並調漲地價稅，七○五筆農地部分回復田賦，例如有些農舍雖然建有圍牆，但是實際清查發現，部分面積維持農用，原本清查前是全部改課地價稅，現在則改成部分課地價稅，清查前預計會收到九千六百萬稅額，清查後約減少兩千萬元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
傳藝中心住宿?新團隊︰不當旅館用

國立傳統藝術中心去年由全聯集團接手，九月二十六日封園整修，預計這個月廿一日春節前開幕，園區福泰冬山厝更名「傳藝老爺行旅」，能否提供旅客住宿，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈北部〉宜縣農地課地價稅 1119件獲改回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.