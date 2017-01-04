〈北部〉宜縣議會提案放寬農地填土 縣府有疑慮
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會議長陳文昌，與部分議員連署提出「宜蘭縣農業用地填土及整地管制自治條例」草案，盼讓規定更符合民眾需求，將在三月送議會臨時會審查；但民團質疑，該條例是要讓違規填土農舍就地合法；宜蘭縣政府指出，該條例與中央法令牴觸，也有違反農地農用的疑慮。
解套違規填土農舍 民團也質疑
議長陳文昌、議員黃適超、劉添梧、張秋明、江碧華、楊順木、黃建勇及林金龍等人連署提出該自治條例草案，有條件放寬填土限制；未經許可填土者，條例通過後可補申請。民團抨擊此例一開，讓違規填土興建的農舍就能就地解套，未來農地流失問題會更嚴重。
「填土規定一堆，縣府什麼也管不了！」陳文昌說，現行法令填土規定不明確，也不符合民眾實際需求，縣內一堆違規填土興建的農舍，縣府裁罰時很難認定，遇到民怨就無法處裡，還不如透過更清楚法條，讓違規狀況法制化、正常化。
陳文昌舉例，過去農舍填土面積只能占十％，使得進出道路狹小，農業機具進出或放置都困難，民眾當然會在取得使用執照後，將其餘空地填平利用，導致到處都是違規，這是法令問題應予解決。
另，農業種植規定填土高度不得超過原有土地四十公分，且不得高於鄰近自然田埂；但事實上，像是山區農地不是平的，因斜坡遭成土地內高度落差甚大，根本無法以四十公分為標準；陳文昌說，這些都有修正必要。
縣府︰違農地農用及區域計畫法
縣府指出，農民有需求，現行條例可以調整，但議會的草案提及，未經許可而填土者，條例公布後得補申請，有違反農地農用及維護土地正義原則的疑慮，且區域計畫法規定，農地違規填土需限期恢復原狀，若讓違規填土合法就牴觸區域計畫法。
不過，縣府表示，議員提出相關法案，表示部分民眾確實有特殊的填土需求，針對這些問題，會與議員們討論與研議，開啟更多對話，解決問題。
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標題：〈北部〉宜縣議會提案放寬農地填土 縣府有疑慮
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