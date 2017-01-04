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〈北部〉龍鳳漁港公廁臭 無水2年挨批

2017-01-04

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港是知名景點，但廁所卻停水兩年之久，不見改善，臭氣燻天，不僅讓遊客退步三舍，也影響觀光發展。苗縣府農業處漁業科表示，近月因水管堵塞，已請廠商進場維修。

龍鳳漁港停車場廁所，被遊客投訴，洗手台沒有一滴水能洗手、沖便池，多間廁所也直接關閉不供使用，裡頭臭氣燻天；公廁地板、天花板也出現裂損，結滿蜘蛛絲，似乎不見維護。

漁業科長許家興指出，當地公廁所用的是地下水，多處管線複雜也生鏽，造成水量縮減，水管從南龍區漁會周邊拉設，長年使用，堵塞位置奇怪、嚴重，遊客一多，供水量比不上用水量，修復有難度，需要時間，大部分廠商又不願承接，才會延遲。

許家興指出，平日固定有兩名清潔員駐點巡視維護，但部分民眾習慣差，曾發現堵住是有人亂扔尿布、玩偶等物品，甚至有民眾在洗手台洗車、洗寵物等，導致污水管阻塞，但基本維修一次至少六千元，縣府屢修屢壞，相當頭疼，因此才會暫時關閉部分馬桶間。

許家興表示，龍鳳漁港共有三處廁所，縣府會評估使用率，進行調整，將經費用在耗損較多的廁所。

縣府財政有限，會盡力做好公設復舊，但也呼籲遊客愛護，別一再破壞。

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  • 龍鳳漁港公廁多間廁所關閉不供使用，農業處漁業科已請廠商進場維修。 （記者許展溢攝）

    龍鳳漁港公廁多間廁所關閉不供使用，農業處漁業科已請廠商進場維修。 （記者許展溢攝）

  • 龍鳳漁港公廁使用的是地下水，已長久無水可用。 （記者許展溢攝）

    龍鳳漁港公廁使用的是地下水，已長久無水可用。 （記者許展溢攝）

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