〈北部〉竹縣府人事費用 邱鏡淳：要節制

2017-01-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕繼刪減八項非法定社福支出後，新竹縣長邱鏡淳昨天把矛頭指向縣府人事費用。他說，包含縣長室工友、司機這個時候都要有所節制。

邱鏡淳說，縣府團隊雖然努力，借款、賣公產的數字都沒有勝過以前歷屆縣長，但整體大環境使然，是他沒有領導好，萬不得已才讓大家「戴鋼盔」，他該負責。

邱鏡淳昨天指示縣府人事處立刻針對學生數在五十人以下的縣立國中、小，評估行政方面的職員工們是否能跟周邊其他同類型學校整併，以一百廿名學生為基準的規模，研究他們兼任的可能性。

邱鏡淳另以財主單位的統計資料說，他接手縣政時縣府負債高達四百廿二億，去年十一月份負債剩下三百九十八億，這是一路努力的成果。

邱鏡淳指示，縣府財政處整理出近廿年歷屆縣長辦理縣有、非公用土地出售資料，統計後發現，縣府在民國八十七年到九十年、林光華主政期間共賣出九十六筆，收入五億六千多萬；九十一到九十八年、鄭永金擔任縣長時，賣了六百卅筆，進帳七十三億兩千九百多萬元；九十九年到去年九月，邱鏡淳則賣了七十筆，共九億八千三百多萬元。

對於議會反彈，指他刪減三讀通過的八項非法定社福支出，事前未先商量，他手持行政院主計總處在去年十一月十五日針對新竹縣今年總預算案編列預警項目的公文，強調主計總處也有副本抄送全國各縣市議會。

邱鏡淳要求，縣府財、主單位以審計室新竹縣一○四年總決算報告為本，向各議員們充分說明縣府的難處。