〈北部〉竹縣府人事費用 邱鏡淳：要節制
2017-01-04
〔記者黃美珠／竹縣報導〕繼刪減八項非法定社福支出後，新竹縣長邱鏡淳昨天把矛頭指向縣府人事費用。他說，包含縣長室工友、司機這個時候都要有所節制。
邱鏡淳說，縣府團隊雖然努力，借款、賣公產的數字都沒有勝過以前歷屆縣長，但整體大環境使然，是他沒有領導好，萬不得已才讓大家「戴鋼盔」，他該負責。
邱鏡淳昨天指示縣府人事處立刻針對學生數在五十人以下的縣立國中、小，評估行政方面的職員工們是否能跟周邊其他同類型學校整併，以一百廿名學生為基準的規模，研究他們兼任的可能性。
邱鏡淳另以財主單位的統計資料說，他接手縣政時縣府負債高達四百廿二億，去年十一月份負債剩下三百九十八億，這是一路努力的成果。
邱鏡淳指示，縣府財政處整理出近廿年歷屆縣長辦理縣有、非公用土地出售資料，統計後發現，縣府在民國八十七年到九十年、林光華主政期間共賣出九十六筆，收入五億六千多萬；九十一到九十八年、鄭永金擔任縣長時，賣了六百卅筆，進帳七十三億兩千九百多萬元；九十九年到去年九月，邱鏡淳則賣了七十筆，共九億八千三百多萬元。
對於議會反彈，指他刪減三讀通過的八項非法定社福支出，事前未先商量，他手持行政院主計總處在去年十一月十五日針對新竹縣今年總預算案編列預警項目的公文，強調主計總處也有副本抄送全國各縣市議會。
邱鏡淳要求，縣府財、主單位以審計室新竹縣一○四年總決算報告為本，向各議員們充分說明縣府的難處。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
執行署拍賣 泡茶試喝、珠寶走秀
品茗、賞畫、看秀，這樣的場景可不是什麼時尚活動，而是法務部行政執行署桃園分署昨天舉辦的扣押物拍賣會！桃園分署昨天的扣押物拍賣，拍賣品有高山茶…
網友回應
熱門新聞
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 格林大三元 勇士率先30勝
- 留書「國民黨不倒，台灣不會好」 警所旁停車位 男自焚亡
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 昇陽光電12月營收月減32.37%
- 疑懷吸毒被撿屍 美眉警局急討驗孕棒
- 霧霾拉警報 口罩打太極
- 官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 《銀魂》真人電影拍賀年短片 韓國人為「此」氣炸
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 鄧志鴻嘴甜喇舌愛妻 當刷牙
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 殺妻凶嫌收押 猛吞肉塊噎死
- 解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕
- 跨年晚會星光稀 浩翔竟成收視王
- 拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 馮俊凱、文姿云 盼挑戰2020東奧
- 晴朗天氣持續到週末 下週一低溫探14度
- （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
- 學童玩打火機 燒毀學校機車棚
- 高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬
- 崔順實之女 丹麥應訊不認罪
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 芝柏三金橋陀飛輪 精湛頂級工藝─遇見錶中蒙娜麗莎 20款傳奇復刻錶驚豔
- 中國狂炒作 比特幣重返1000美元
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
- 兼顧勞資 學者︰應給予彈性
- 打臉老闆？ 川普顧問：俄駭客干預美國大選
- 牽制中國 美將在南海部署地面重砲
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 鐵條暴打老母頭 逆子還嗆鄰看三小
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 酒店妹全裸暴斃 男友稱嗑藥助「性」害命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹縣府人事費用 邱鏡淳：要節制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分