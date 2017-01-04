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〈北部〉捐款改建校舍 慈濟：會持續協助

2017-01-04

〔記者許展溢／苗栗報導〕佛教慈濟慈善事業基金會挹注八億元，協助改善苗栗縣六所學校校舍，不過卻有慈濟苗栗分會部分人士，希望將此工程經費列為「社會福利支出科目」而非「教育」項目；地方擔心資源落空，立委陳超明、苗縣府昨天開會協調，縣府秘書長陳斌山表示，不論以何項目，慈濟仍會挹注這筆經費，不影響教室改建工程。

慈濟在苗縣協助苑裡高中、公館國中、造橋國中、後龍國中、六合國小及后庄國小等六所老舊校舍改建，工程正如火如荼進行，其中六合國小的安置組合教室，已於上個月完工。

不過有部分苗栗分會人士認為，該筆捐贈款在科目上應列「社會福利」，非「教育」項目，引起地方擔心慈濟因此退場。

陳斌山等人昨天在立委陳超明服務處召開協調會議釐清。陳斌山說，依中央法規，財團法人捐助給學校經費就是會被列在教育科目。

縣府非常感謝慈濟捐贈該筆經費，如分會有此建議，會盡量協調並呈報中央，看是否能更換科目，但無論中央是否同意，縣府也都有向慈濟總會說明，總會也明確表示，「一切都可以理解」，慈濟都會持續協助苗縣學校工程改建計畫。

縣府教育處副處長葉芯慧說，會幫忙協商，但一切還是以中央決定為主，強調目前危險校舍部分，慈濟很重視改善，會繼續進行。

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  • 苗縣六所老舊校舍不堪用，慈濟投注經費打造組合屋，六合國小已先完工，但傳出苗縣慈濟分會盼縣府協調更改捐贈科目，地方憂因此影響後續校舍改建工程。（記者許展溢攝）

    苗縣六所老舊校舍不堪用，慈濟投注經費打造組合屋，六合國小已先完工，但傳出苗縣慈濟分會盼縣府協調更改捐贈科目，地方憂因此影響後續校舍改建工程。（記者許展溢攝）

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標題：〈北部〉捐款改建校舍 慈濟：會持續協助


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