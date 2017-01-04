〈北部〉桃竹苗四縣市健保給付 今年每人增1200元

2017-01-04

〔記者蔡彰盛、彭健禮、陳昀／綜合報導〕桃竹竹苗地區在四縣市首長共同爭取下，健保住院及門診總額各調升四％，並逐年依人口占率（R值）調整，今年分配到的健保給付總額約增加四億元、四縣市每人分配到的健保給付約是一萬四千元，每人增加約一千二百元的分配預算。

10年未調 林智堅：人力遇困境

新竹市長林智堅表示，桃竹竹苗都是具有活力、競爭力和希望的城市，北區醫院長期提供最好的醫療品質，卻沒有得到相應的健保給付，讓醫療人力遇到困境，醫療品質難以提升。

邱鏡淳；落實分級分區轉診制度

新竹縣長邱鏡淳認為，既已跨出第一步，務必落實分級分區轉診醫療制度，避免民眾喜歡到大醫院求診、小醫院卻經營困難，醫療服務也要隨健保資源提升。

資源共享 鄧桂菊：讓苗栗縣提升

苗栗縣副縣長鄧桂菊說，苗栗縣在資源分配長期居於弱勢，近年積極參加中彰投苗、桃竹竹苗等區域治理平台，希望藉由資源共享的助力，讓苗栗縣向上提升。

桃園市長鄭文燦說，北區醫院及醫師人數都不足，在調升健保總額後，會逐漸增加誘因，提高醫院的病床數及醫生人數，進而保障北區民眾的醫療品質，北區四縣市調升後，每人分配到的健保給付大約是一萬四千元，雖然離全國平均值還有一些差距，但總算跨出第一步。

北區醫院院長聯誼會會長、新竹南門醫院副院長江銘基感謝縣市首長跨越黨派，共同推動北區醫療平權，解決長達十年的痛！

桃竹竹苗近年人口成長快速，但健保總額十年來卻未隨人口調整比例，分配到的健保給付遠低於其他區域，「桃竹竹苗區域治理平台」去年八月由四縣市共同組成，首項合作推動議題就是爭取公平合理的醫院健保總額預算。

鄭文燦說，四縣市未來還將共同推動五楊高架橋延伸至竹苗、執行「浪漫台三線」及「亞洲‧矽谷計畫」等，要成為帶動台灣經濟的火車頭。