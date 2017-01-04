〈北部〉腸病毒就診 桃市連4週逾1400人次

2017-01-04

遇暖冬 疫情未減緩

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市去年十二月接獲第三例的腸病毒併發重症確診個案通報，市府衛生局指出，腸病毒疫情好發於夏季，適逢暖冬，腸病毒不退流行，已連續四週的腸病毒門診、急診人數都在一千四百人次以上，民眾切勿掉以輕心。

衛生局專門委員林國甯指出，龜山區一名兩歲男童在去年十二月八日出現左下肢疼痛、無力，初次就醫時，檢查不出異常，隔天就出現急性肢體無力的麻痺症狀，到醫院才發現感染腸病毒克沙奇B4型併發重症，幸好已在去年十二月十八日出院，初判是家人傳染，家長外出返家，務必更衣、洗手後再接觸孩童。

他表示，腸病毒在高溫下容易傳播，近來因氣溫較高，疫情並未因為入冬而減緩，上週全市腸病毒門診、急診有一四三七人次，已連續四週超過一千四百人次，全市目前有廿五班停課，幼兒園十八班、國小七班，最近一個月也查獲四家托育機構未依規定落實腸病毒通報與停課措施，再次呼籲各機構嚴格落實，以免受罰，若孩童出現症狀，家長也要確實告知老師。

林國甯提醒說，如果幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症病徵，務必送到林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、壢新醫院、敏盛綜合醫院等腸病毒責任醫院，電洽衛生局廿四小時防疫專線：0800-033-355。