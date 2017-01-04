〈北部〉小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
〔記者陳昀／桃園報導〕大園區埔心國小躲避球代表隊及桃園區同安國小足球代表隊，去年分別代表台灣赴香港參加亞洲躲避球錦標賽、代表桃園參加全國學童盃足球錦標賽，雙雙勇奪冠軍。埔心國小學務主任暨躲避球隊總教練高世容說，數名身高一百卅公分出頭的小個子防守有力，團隊合作無間是致勝關鍵；同安國小足球隊總教練游崑銘說，小朋友只有水泥地球場可以練習，「這是跌摔出來的冠軍！」
高世容表示，埔心國小全校近五成學生來自經濟弱勢家庭，安排學童玩躲避球，當初是因為不需要支出太多的體育器材費，沒想到發展八年多來，不但成為「校球」，更有優異成績，躲避球隊廿三名隊員中，有四人僅一百卅公分出頭，和外國選手相比顯得瘦小，靠著勤練球技來突破體能的限制。
「品格好，才能打好球！」高世容說，球員分為攻擊員、防守員，學童們不會為了出鋒頭而搶當攻擊員，都在自己的角色認分表現，小個子的防守員在致勝關鍵協助得分，奮戰精神令人感動。
同安國小足球隊 跌摔出來的冠軍
同安國小推展足球運動十三年，是全國學童盃足球錦標賽的常勝軍，游崑銘表示，亮眼表現的背後是學童們扎實的苦練，由於合格的足球場地不多，學童只好在學校的水泥地練習，「這是跌摔出來的冠軍！」在冠軍賽踢出致勝一球的前鋒李愷說，總教練游崑銘很照顧隊員，嚴格訓練是為了他們好。
市長鄭文燦昨天頒發獎狀及獎勵金，嘉勉兩校選手的辛勞及奮戰精神，埔心國小、同安國小分別獲得十萬元、四萬八千元，鄭文燦表示，除了龍潭體育園區將設置足球場，市府也會在北區尋找適合的足球場地，提供訓練及小型比賽，未來也會提高出國比賽的補助費。
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標題：〈北部〉小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
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