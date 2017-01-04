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〈北部〉小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕大園區埔心國小躲避球代表隊及桃園區同安國小足球代表隊，去年分別代表台灣赴香港參加亞洲躲避球錦標賽、代表桃園參加全國學童盃足球錦標賽，雙雙勇奪冠軍。埔心國小學務主任暨躲避球隊總教練高世容說，數名身高一百卅公分出頭的小個子防守有力，團隊合作無間是致勝關鍵；同安國小足球隊總教練游崑銘說，小朋友只有水泥地球場可以練習，「這是跌摔出來的冠軍！」

高世容表示，埔心國小全校近五成學生來自經濟弱勢家庭，安排學童玩躲避球，當初是因為不需要支出太多的體育器材費，沒想到發展八年多來，不但成為「校球」，更有優異成績，躲避球隊廿三名隊員中，有四人僅一百卅公分出頭，和外國選手相比顯得瘦小，靠著勤練球技來突破體能的限制。

「品格好，才能打好球！」高世容說，球員分為攻擊員、防守員，學童們不會為了出鋒頭而搶當攻擊員，都在自己的角色認分表現，小個子的防守員在致勝關鍵協助得分，奮戰精神令人感動。

同安國小足球隊 跌摔出來的冠軍

同安國小推展足球運動十三年，是全國學童盃足球錦標賽的常勝軍，游崑銘表示，亮眼表現的背後是學童們扎實的苦練，由於合格的足球場地不多，學童只好在學校的水泥地練習，「這是跌摔出來的冠軍！」在冠軍賽踢出致勝一球的前鋒李愷說，總教練游崑銘很照顧隊員，嚴格訓練是為了他們好。

市長鄭文燦昨天頒發獎狀及獎勵金，嘉勉兩校選手的辛勞及奮戰精神，埔心國小、同安國小分別獲得十萬元、四萬八千元，鄭文燦表示，除了龍潭體育園區將設置足球場，市府也會在北區尋找適合的足球場地，提供訓練及小型比賽，未來也會提高出國比賽的補助費。

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  • 桃園區同安國小足球代表隊去年代表桃園參加全國學童盃足球錦標賽，獲得冠軍，昨天到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

    桃園區同安國小足球代表隊去年代表桃園參加全國學童盃足球錦標賽，獲得冠軍，昨天到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

  • 大園區埔心國小躲避球代表隊去年代表台灣赴香港參加亞洲躲避球錦標賽，勇奪冠軍，昨天到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

    大園區埔心國小躲避球代表隊去年代表台灣赴香港參加亞洲躲避球錦標賽，勇奪冠軍，昨天到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

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標題：〈北部〉小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金


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