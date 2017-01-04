〈北部〉剩168棟老校舍待補強 3年內完成

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市有兩百多所市立學校的校舍老舊，教育局推動「老校更新」計畫，已針對八十八年以前興建的一○八一棟老舊校舍完成耐震評估，目前還有一百六十八棟老舊校舍需要補強，預計提列十六億元經費補強、九億元經費重建，預計三年內陸續改善完成。

教育局指出，去年針對全市共一○八一棟校舍完成耐震評估，其中四百廿九棟老舊校舍需要補強，已拆除重建四十棟、二百廿一棟補強結構，還有一百六十八棟校舍需要補強，目前改建中的包含桃園區成功國小、龍山國小、建國國中，八德區茄苳國小、八德國小，龍潭區高原國小、龍潭國小，中壢區新明國小與楊梅區瑞梅國小，將拆除十五棟、新建九棟教學大樓。

教育局表示，桃園市人口持續成長，許多學校空間擁擠，市府推動老舊校舍的補強整修、操場或廁所等設施更新，以及新建活動中心、風雨操場等校園活化政策。

教育局說，一○四年度已辦理「五年十五億元興建學校多功能活動中心（風雨教室）計畫」，並推動廿五校新建大型室內運動與集會空間，各校都已進入基本設計階段、經國國中已完成第一期工程發包，建置完成後可提供師生雨天活動場所或集會空間，也能作為附近社區居民的集會場所，促進學校、社區的良好互動。